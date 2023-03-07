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موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023

منوعات
بوابة الفجر

موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023 يبحث عنه ملايين مشجعي كرة القدم في مصر، حيث سيتم استأناف منافسات تصفيات أمم إفريقيا الشهر الجاري خلال الأيام المقبلة، لذا سنقدم لكم فيما يلي موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023.

 

موعد مباراتي مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا 2023

يواصل الجهاز الفنى للمنتخب الوطني  بقيادة روي فيتوريا استعداداته لانطلاق معسكر المنتخب والمقرر لها 18 مارس الجاري، استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.


وأعلن اتحاد الكرة تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة المنتخب إلى مالاوي لخوض مباراة الإياب المقرر لها 28 مارس الجاري.

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ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب بين منتخب مصر ومنتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي، بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة عصر يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع بفارق الأهداف في المجموعة الرابعة في تصفيات أمم إفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز في الأولى على منتخب غينيا 1- 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 – 0 وتمتلك جميع منتخبات المجموعة 3 نقاط بعد فوزها في مباراة والخسارة في مثلها وهى منتخبات أثيوبيا ومالاوى وغينيا بجانب مصر، ويتأهل منتخبين مباشرة إلى نهائيات بطولة الامم الأفريقية.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكمًا للمباراة.

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