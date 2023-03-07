يلا شوت الزمالك اليوم.. بث مباشر الزمالك والترجي يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

ماتش Zamalek vs Esperance Tunis، ويترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..



مشوار الزمالك فى دورى الابطال



افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.





الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.



مشوار الترجى التونسى في دوري الابطال



تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ "32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابا بهدف دون رد ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس 3 انتصارات متتالية على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة ثم على الزمالك بهدفين دون رد ليحقق العلامة الكاملة.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر





كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى



ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 42 مباراة، بواقع 32 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارًا، فيما خسر 16 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.



وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفًا فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 53 هدفًا.



الزمالك يتفوق على الترجى التونسى في القيمة التسويقية



تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.





12 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى



الزمالك التقي مع الترجى فى 12 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.



مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 12 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 5 مباريات.



أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا فى مرمى بطل تونس واستقبلت شباكهم 15.



مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1.



القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2023، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية عبر القنوات التالية.

بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، Time sport بصوت المعلق مؤمن حسن وسط أتسديو تحليلى يتضمن مجموعة من نجوم الكرة لتحليل اداء الفريق الأبيض على مدار اللقاء، خاصة أن المباراة تُعتبر مصيرية للزمالك ولا بديل عن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة.

فى الوقت ذاته هناك بعض القنوات التى حصلت على حقوق بث المباراة بالمجان، وتمثلت فى تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أرينا الرياضية Arena Sport

يمكن مشاهدة مباريات دوري ابطال افريقيا مجانًا من خلال قنوات أرينا الرياضية واستقبال ترددها من خلال الآتي:

أسم القناة: Arena Sport TV.

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية على بدر سات

أسم القناة: IRIB Varzesh TV.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة CBC Sport HD الجديد 2023

كما يمكن استقبال سي بي سي الرياضية الجديد على القمر الصناعي أذربيجان سات من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: CBC Sports TV.

القمر الصناعي: Azercpace Sat.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وهناك قنوات أخرى تونسية مثل القناة الرياضية التونسية، وترددها 11726، وسوريا سبورت وترددها 10986.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.