يلا شوت الآن بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي دوري أبطال إفريقيا قناة بي ان سبورت beIN Sports 4 HD دون تقطيع، يواجه فريق الزمالك فريق الترجي التونسي والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ويحتل الترجي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط فيما يحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم شباب بلوزداد برصيد ثلاث نقاط ثم الزمالك بنقطة وحيدة فقط.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني – محمود شبانة - حسام عبد المجيد – محمد طارق – أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" – سيف جعفر – أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - أحمد بلحاج - إبراهيما نداي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسي - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينيولا.

مباراة الزمالك والترجي | القنوات الناقلة ومعلق المباراة

يخوض الزمالك المباراة بهدف الفوز، في ظل وضعه بالمجموعة، حيث يحتل المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة فقط، فيما يحتل الترجي الصدارة برصيد 9 نقاط، ويحتل المريخ السوداني المركز الثاني برصيد 4 نقاط، فيما يحتل شباب بلوزداد المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

قناة بي إن سبورتس 4، تنقل مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم والمقرر انطلاقها في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، كما تنقل قناة تايم سبورتس (البث الأرضي) المباراة أيضا. ويعلق على المباراة على قناة تايم سبورتس المعلق مؤمن حسن.

ويُعلق على المباراة، المعلق العماني الشهير خليل البلوشي عبر قناة بي إن سبورتس 4.

ومن المتوقع أن يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الترجي كلا من:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - ياسين مرياح - محمد أمين توجاي - حسام دقدوق

خط الوسط: صابر بوغرين - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري - حمدو الهوني - محمد أمين بن حمودة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2023، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية عبر القنوات التالية.

بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، Time sport بصوت المعلق مؤمن حسن وسط أتسديو تحليلى يتضمن مجموعة من نجوم الكرة لتحليل اداء الفريق الأبيض على مدار اللقاء، خاصة أن المباراة تُعتبر مصيرية للزمالك ولا بديل عن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة.

فى الوقت ذاته هناك بعض القنوات التى حصلت على حقوق بث المباراة بالمجان، وتمثلت فى تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أرينا الرياضية Arena Sport

يمكن مشاهدة مباريات دوري ابطال افريقيا مجانًا من خلال قنوات أرينا الرياضية واستقبال ترددها من خلال الآتي:

أسم القناة: Arena Sport TV.

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية على بدر سات

أسم القناة: IRIB Varzesh TV.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة CBC Sport HD الجديد 2023

كما يمكن استقبال سي بي سي الرياضية الجديد على القمر الصناعي أذربيجان سات من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: CBC Sports TV.

القمر الصناعي: Azercpace Sat.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وهناك قنوات أخرى تونسية مثل القناة الرياضية التونسية، وترددها 11726، وسوريا سبورت وترددها 10986.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.