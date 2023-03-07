موعد مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال 2023 نقدمها لكم خلال السطور التالية، حيث تستعد الأندية الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، لخضو منافسات العودة من ثمن نهائي دوري الأبطال خلال الأسبوع الحالي والمقبل، وفيما يلي موعد مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال 2023.

موعد مباراة تشيلسي وبروسيا دورتموند في دوري الأبطال 2023

يستضيف فريق تشيلسي الإنجليزي نظيره بوروسيا دورتموند الألماني اليوم الثلاثاء على ملعب "سيجنال ايدونا بارك"، في لقاء إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، بعد أن حسم فريق أسود الفيستيفال موقعة الذهاب بهدف دون رد من توقيع كريم أديمي.

وتقام مباراة تشيلسي ضد بوروسيا دورتموند في العاشرة من مساء بتوقيت القاهرة، على أن تذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويدخل بوروسيا دورتموند مباراة اليوم متفوقا في مباراة الذهاب، وبعد أن تأهل عن المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا باحتلال المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف مانشستر سيتى جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في 3 وخسارة لقاء 1 وتسجيل 10 أهداف وتلقي 5.

بينما تأهل فريق تشيلسي الإنجليزي إلى دور الـ16 بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله وتسجيل و10 أهداف وتلقي 4.

ويأمل بروسيا دورتموند في تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الأداء الجيد الذي بدأ في الظهور عليه خلال الفترة الماضية بالدوري الألماني حيث استطاع منافسة بايرن ميونخ على الصدارة برصيد 49 نقطة بالتساوي بين الفريقين، ويتفوق البافاري بفارق الأهداف.

ويعول نادي بروسيا دورتموند الكثير على نجومه الشباب جود بلينجهام وكريم أديمي، بينما قد يفقد جهود حارس المرمى جريجور كوبيل للإصابة.

أما تشيلسي الذي عاد مؤخرا للإنتصارات على حساب ليدز يونايتد في البريميرليج، يأمل في تعويض الإخفاق في مباراة الذهاب، وعبور محطة بروسيا دورتموند والمضي قدمًا في تحقيق انتصارات قارية لتعويض الإخفاق المحلي خلال الفترة الماضية.