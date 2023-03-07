التموين: افتتاح معرض (سوبر ماركت -أهلا رمضان ) الرئيسي بمدينه نصر رسميًا الأسبوع المقبل
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينه نصر سيتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولى فى 15 من الشهر الجارى بعد استكمال عمليات التجهيز به على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس، منوهًا إلي أن المعرض سيمتد حتى الـ 21 من نفس الشهر.
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات الغذائية بكل شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن والزيوت وشركتي الجملة العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى الغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين وأصحاب السلاسل التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن انشاء المعرض يأتي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى 455 معرض منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل إلى 30 %.
وقال المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أحمد كمال، أن أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى وجود 250 سيارة تُسير يوميًا بالقرى والنجوع للوصول إلى المواطنين بها بتخفيضات المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، مضيفًا ان السلع المعروضة بتلك المعارض يتم مراقبتها تموينيًا.
وأكد المتحدث الرسمي أن المشاركين في الاجتماع الذى عقد منذ أيام برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد الغرف التجارية والمنتجين والموردين وأصحاب السلاسل التجارية تم التأكيد علي أن المعرض سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب المعلن عنها.