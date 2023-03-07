التموين: افتتاح معرض (سوبر ماركت -أهلا رمضان ) الرئيسي بمدينه نصر ‏رسميًا الأسبوع المقبل



أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية أن افتتاح معرض "سوبر ماركت - أهلا رمضان" الرئيسي بمدينه نصر سيتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الوزراء دكتور مصطفى ‏مدبولى فى ‏‏15 من الشهر الجارى بعد استكمال عمليات التجهيز به ‏على أن يتم افتتاحه أمام الجمهور فى اليوم التالي مباشرة 16 مارس، منوهًا إلي أن المعرض سيمتد حتى الـ 21 ‏من نفس ‏الشهر.‏



‏ وأشار وزير التموين ‏والتجارة ‏‏الداخلية، إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة للصناعات ‏الغذائية بكل ‏شركاتها الإنتاجية وبالإضافة إلى شركات المطاحن ‏والزيوت وشركتي الجملة ‏العامة والمصرية، وشركه قها، وشركات ‏المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة ‏إلى الغرف التجارية واتحاد ‏الصناعات والمنتجين ‏وأصحاب السلاسل ‏التجارية والتجار والمصنعين والمنتجين، مؤكدًا أن ‏البيع بالمعرض سيكون بسعر التكلفة.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏انشاء ‏المعرض يأتي ‏بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ‏وتحت ‏رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.‏



وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المعارض وصل إلى ‏‏455 ‏معرض ‏منتشرين بكل مركز ومدينة ونجع، إضافة إلى السيارات ‏المتنقلة ‏‏والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية بتخفيضات تصل ‏إلى ‏‏30 %.‏



وقال المتحدث الرسمي معاون معالي الوزير أحمد كمال، ‏‏أن ‏أسعار السلع بالمعارض التي تم إنشاؤها تتميز بالجودة العالية بأسعار مناسبة، مشيرًا ‏إلى وجود 250 ‏سيارة تُسير يوميًا بالقرى والنجوع للوصول ‏إلى ‏المواطنين بها بتخفيضات ‏المعارض الموجودة بالمراكز والمدن، ‏‏مضيفًا ان السلع المعروضة بتلك ‏المعارض يتم ‏‏مراقبتها تموينيًا.



وأكد المتحدث الرسمي أن ‏‏المشاركين في الاجتماع الذى عقد منذ أيام برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، مع اتحاد الغرف ‏التجارية ‏والمنتجين والموردين وأصحاب السلاسل التجارية تم التأكيد ‏علي أن المعرض ‏سيشهد تخفيضات كبيرة للسلع قد تتخطى النسب ‏المعلن عنها.‏

