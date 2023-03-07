يلا شوت ماتش الزمالك | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم يلا شوت كورة لايف | مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

تنتظر جماهير الزمالك المحبه لفريقها، موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في البطولة الأفريقية، من أجل متابعة فريقها في البطولة، وسيكون عشاق ومحبو نادى الزمالك على موعد من الإثارة عندما يلتقى موعد مباراة الزمالك في البطولة الأفريقية، ويبحث الكثير من الجماهير عن بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي في البطولة الأفريقية والقناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي.

وتحظى موعد مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها غدًا الثلاثاء، باهتمام كبير من قبل جماهير القلعة البيضاء، ويبحث عنها عشاق جماهير النادي الزمالك على مؤشر البحث جوجل خاصة تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي وأيضًا تردد القناة المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي.

ما هو تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والترجي؟

ستنقل قناة أون تايم سبورتس الأرضية مباراة الزمالك ضد الترجي المقرر لها الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا والمقرر لها غدا فى التاسعة مساء.

وتقدم الفجر الرياضي تفاصيل تردد قناة أون تايم سبورتس الأرضية عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11681

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

القناة الفضائية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي في دوري الأبطال

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي التونسي

من جانبه، أكد فريرا للاعبيه أن مباراة الغد هى الفرصة الأخيرة للفريق إذا أرادوا التأهل والمنافسة على لقب البطولة، وعليهم القتال والاستبسال فى الملعب من أجل الحصول على النقاط الثلاث وتجديد آمال الفريق فى التاهل.

وتابع فريرا: رغم صعوبة المباراة خصوصا وإنه ا تأتى خلال مره من أنعدام الوزن يمر بها فريقه الا أن الفوز وأمل التأهل هو الذى يسيطر على اللاعبين.



وتعاهد لاعبو الزمالك على بذل قصاري جهدهم لاقتناص النقاط الثلاث واسعاد جماهيرهم المتحفزه للفوز بلقب البطولة الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي فى حراسة المرمي وأمامه فى خط الدفاع حمزة المثلوثي – محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

وفى خط الوسط: نبيل عماد دونجا – سيد عبد الله "نيمار" - أحمد سيد "زيزو" – مصطفى شلبي - وخط الهجوم: سيف الدين الجزيري