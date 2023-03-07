يلا شوت دون تقطيع بث مباشر مباراة الزمالك والترجي Yalla Shoot كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك اليوم، بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي في مباراة العودة ضمن الجولة الرابعة لمباريات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويقبع الزمالك في قاع المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

مباراة الزمالك والترجي هي مباراة العودة للفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة الزمالك أمام الترجي في تونس وخسارته أيضا أمام المريخ السوداني بينما حصل على نقطة وحيدة بالتعادل أمام شباب بلوزداد في القاهرة.

بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة في مباراة صعبة للفارس الأبيض ولا بديل أمامه سوى الفوز وتحقيق النقاط الثلاثة إذا ما أراد الاستمرار في المنافسة على بطاقة الصعود للدور ال١٦ في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك مباراة اليوم أمام الترجي بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى وخط الدفاع يتواجد حمزة المثلوثي، ومحمد عبد الغنى، وحسام عبد المجيد، واحمد فتوح.

ويتواجد فى خط الوسط نبيل عماد دونجا، وسيف فاروق جعفر، ومحمد اشرف روقا، واحمد السيد زيزو، ومصطفي شلبي ويقود خط الهجوم سيف الدين الجزيري.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

تذاع مباراة الزمالك والترجي في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال افريقيا 2023، والمقرر لها اليوم الثلاثاء على ستاد الجيش المصرى بمدينة برج العرب بالإسكندرية عبر القنوات التالية.

بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، Time sport بصوت المعلق مؤمن حسن وسط أتسديو تحليلى يتضمن مجموعة من نجوم الكرة لتحليل اداء الفريق الأبيض على مدار اللقاء، خاصة أن المباراة تُعتبر مصيرية للزمالك ولا بديل عن الفوز بها واقتناص النقاط الثلاثة.

فى الوقت ذاته هناك بعض القنوات التى حصلت على حقوق بث المباراة بالمجان، وتمثلت فى تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

تردد قناة أرينا الرياضية Arena Sport

يمكن مشاهدة مباريات دوري ابطال افريقيا مجانًا من خلال قنوات أرينا الرياضية واستقبال ترددها من خلال الآتي:

أسم القناة: Arena Sport TV.

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية على بدر سات

أسم القناة: IRIB Varzesh TV.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة CBC Sport HD الجديد 2023

كما يمكن استقبال سي بي سي الرياضية الجديد على القمر الصناعي أذربيجان سات من خلال البيانات التالية:

اسم القناة: CBC Sports TV.

القمر الصناعي: Azercpace Sat.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وهناك قنوات أخرى تونسية مثل القناة الرياضية التونسية، وترددها 11726، وسوريا سبورت وترددها 10986.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى المقرر لها السادسة مساء الثلاثاء 7 مارس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.