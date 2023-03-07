ماتش الزمالك بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي التونسي يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا Yalla shoot

أكون أو لا أكون Zamalek vs Esperance Tunis، الزمالك يخوض لقاء هام ومصيري أمام الترجي التونسي في جولة الفرصة الأخيرة بالسنبة لبطل مصر حيث هذه المباراة لاتقبل القسمة على اثنين حتى يتمكن الفريق الأبيض من تجديد حظوظه داخل مجموعته بدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي

ينطلق اللقاء بين الفريقين الزمالك والترجي اليوم على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية عند الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والتاسعة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والحادية عشرة قبل منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

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معلق مباراة الزمالك والترجي

خليل البلوشي

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اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل الزمالك اللقاء ساعيا وراء تحقيق الانتصار، الذي يضمن له المنافسة على البطاقة الثانية في المجموعة الرابعة، خاصة في ظل قوة المنافسة مع الترجي الرياضي التونسي، والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

ويضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.