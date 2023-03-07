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ماتش الزمالك اليوم | بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

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بوابة الفجر

الزمالك اليوم  Zamalek vs Esperance Tunis | بث مباشر الزمالك والترجي يلا شوت yalla shoot يلا كورة مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم، أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، ضمن الجولة الرابعن من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي لمباراة الزمالك
حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة، ياسين مرياح، محمد أمين توغاي، حسيم دجدوج.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي، غيلان الشعلالي، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: حمدو الهوني، أنيس البدري، محمد علي بن حمودة.

تشكيل الترجي ضد الزمالك

تشكيل الزمالك أمام الترجي
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد أشرف “روقا” – سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد “زيزو” – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

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وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله “نيمار” وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وناصر منسي.

حكم مباراة الزمالك والترجي
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم كاميروني لإدارة مباراة الفريق الأبيض أمام الترجي  التونسي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، التي ستقام ببرج العرب.

ويدير مباراة الزمالك ضد الترجي الحكم الكاميروني نيجوا بلايز يوڤين حكم ساحة، ويعاونه مواطنيه إلڤيس چووي  حكما مساعدا أول ورودريچو مابيلي حكما مساعدا ثانيا وأنتوني ماكس حكما رابعا.

ويراقب مباراة الزمالك ضد الترجي التنزاني خالد عبد الله محمد، ويراقب الحكام الجزائري محمد بنوزه، وكيلي موكومواندا منسقة عام المباراة من رواندا، وندوا كريستيان منسقا أمنيا  من الكاميرون

تاريخ مواجهات الزمالك ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 
واجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في 11 مباراة سابقة في دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق نادي الترجي التونسي خلال لقاءاته أمام نادي الزمالك بدوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الترجي في 5 مباريات، وفاز الزمالك في 3، بينما حسمت نتيجة التعادل 3 لقاءات للفريقين.

وسجل الزمالك خلال الـ10 مباريات، 10 أهداف، بينما سجل الترجي التونسي 14 هدفًا.

كما واجه الزمالك الترجي التونسي في لقاء بالسوبر الأفريقي واستطاع الزمالك الفوز باللقب حينها، كما خاض الفريقان مبارتين في البطولة العربية.

مكافآت خاصة للاعبي الزمالك في هذه الحالة
وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك، رصد مكافآت خاصة للاعبي الفريق الكروي الأول، من أجل الفوز على الترجي التونسي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لحساب المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع مهاجمي الفريق قبل لقاء الترجي التونسي.

وطالب فيريرا من الثلاثي: سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون مهاجمي الفريق بضرورة استغلال أنصاف الفرص والضغط علي دفاع الخصم.

 

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