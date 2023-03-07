بث مباشر مباراة الزمالك والترجي يلا شوت: مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر يوتيوب في دوري الأبطال

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

فريق الزمالك يبحث في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الترجي التونسي عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وتعادل في المباراة الثانية أمام المريخ السوادني في ليبيا دون أهداف.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

وفي الجولة الماضية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سقط الزمالك أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب رادس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نيمار، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.