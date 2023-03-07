مشاهدة مباراة الزمالك اليوم | مشاهدة مباراة الزمالك والترجي "لقاء الصدارة" بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم

فريق الزمالك يبحث في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الترجي التونسي عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وتعادل في المباراة الثانية أمام المريخ السوادني في ليبيا دون أهداف.

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وفي الجولة الماضية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سقط الزمالك أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب رادس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نيمار، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يقترب الترجي من المباراة في مزاج جيد ليحقق انتصاراته في 7 مباريات متتالية ضد بن قردان والزمالك وبن قردان وشباب بلوزداد وجربة والمريخ وحمام سوسة، ليواصلوا خطهم الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة.

لم يتمكن نادي الزمالك من تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات خاضها في دوري أبطال إفريقيا CAF، وأقل من 2.5 هدف تم تسجيله في آخر 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للزمالك

تلقت شباك الزمالك 0.67 هدفًا في المتوسط ​​في مباريات دوري أبطال إفريقيا CAF على أرضها، وحقق الترجي سلسلة انتصارات متتالية 4 ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا CAF.

لم يخسر الترجي ST في 13 مباراة من آخر 15 مباراة خاضها في دوري أبطال إفريقيا CAF، والترجي ST في سلسلة ناجحة من 4 مباريات في CAF دوري الأبطال حيث حافظ على شباكه نظيفة

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أحدث مباريات الترجي كانت منخفضة التهديف، حيث سجل أقل من 2.5 هدف في آخر 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا CAF، وتستقبل شباك الترجي ST بمعدل 0.40 هدف في مباريات دوري أبطال إفريقيا CAF.

التقى الزمالك والترجي 6 مرات منذ فبراير 2020، فاز الزمالك مرتين والترجي 4 مرات. آخر مباراة بينهما جرت في 25 فبراير 2023 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث فاز الترجي 2-0.

سجل الزمالك 7 أهداف في 6 مباريات وجهًا لوجه في المجموع بينما سجل الترجي 9 أهداف. لذا، بشكل عام، يتمتع الترجي بسجل أفضل في المواجهات المباشرة ضد الزمالك في تاريخه الحديث.