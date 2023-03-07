يلا شوت.. بث مباشر مباراة الزمالك والترجي Yalla Shoot مشاهدة مباراة الزمالك اليوم يلا شووت أهم مباريات اليوم

البث المباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والتي تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

تنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره التونسي الترجي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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ويتطلع فريق الزمالك في مباراة اليوم ضد ضيفه النادي التونسي الترجي لتحقيق أول فوز في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الأخير في المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

بدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بفوزه على فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت في القاهرة، وتعادل في المباراة الثانية أمام المريخ السوداني في ليبيا دون أهداف.

وفي الجولة الأخيرة، ضمن دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، سقط الزمالك أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب رادس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نيمار، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

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بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

ويقدم موقع الفجر بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يقترب الترجي من المباراة في مزاج جيد ليحقق انتصاراته في 7 مباريات متتالية ضد بن قردان والزمالك وبن قردان وشباب بلوزداد وجربة والمريخ وحمام سوسة، ليواصلوا خطهم الخالي من الهزائم إلى 14 مباراة.

لم يتمكن نادي الزمالك من تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات خاضها في دوري أبطال إفريقيا CAF، وأقل من 2.5 هدف تم تسجيله في آخر 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للزمالك

تلقت شباك الزمالك 0.67 هدفًا في المتوسط ​​في مباريات دوري أبطال إفريقيا CAF على أرضها، وحقق الترجي سلسلة انتصارات متتالية 4 ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا CAF.

لم يخسر الترجي ST في 13 مباراة من آخر 15 مباراة خاضها في دوري أبطال إفريقيا CAF، والترجي ST في سلسلة ناجحة من 4 مباريات في CAF دوري الأبطال حيث حافظ على شباكه نظيفة

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أحدث مباريات الترجي كانت منخفضة التهديف، حيث سجل أقل من 2.5 هدف في آخر 4 مباريات في دوري أبطال إفريقيا CAF، وتستقبل شباك الترجي ST بمعدل 0.40 هدف في مباريات دوري أبطال إفريقيا CAF.

التقى الزمالك والترجي 6 مرات منذ فبراير 2020، فاز الزمالك مرتين والترجي 4 مرات. آخر مباراة بينهما جرت في 25 فبراير 2023 في مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا حيث فاز الترجي 2-0.

سجل الزمالك 7 أهداف في 6 مباريات وجهًا لوجه في المجموع بينما سجل الترجي 9 أهداف. لذا، بشكل عام، يتمتع الترجي بسجل أفضل في المواجهات المباشرة ضد الزمالك في تاريخه الحديث.