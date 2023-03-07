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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

مباراة الزمالك اليوم.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر يلا شوت كورة لايف يوتيوب Yalla Shoot، أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الترجي التونسي المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويقدم موقع الفجر الرياضي بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.


ويضم تشكيل الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيف جعفر.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" - سيف الجزيري - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومحمود شبانة ومحمد طارق وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد بلحاج ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي  وناصر منسي.

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر 


ويعتلى الترجي التونسى صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السوداني وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد في المركز الثالث بـ3 نقاط، والزمالك فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
 

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، والمقامة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر

فريق الزمالك يبحث في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الترجي التونسي عن تحقيق الفوز الأول في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

وبدأ الزمالك مشواره في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالقاهرة، وتعادل في المباراة الثانية أمام المريخ السوادني في ليبيا دون أهداف.

وفي الجولة الماضية بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سقط الزمالك أمام الترجي التونسي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب رادس.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الترجي اليوم

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيد عبد الله نيمار، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا

وتنطلق مباراة الزمالك ضد نظيره الترجى التونسى في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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