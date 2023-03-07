Yalla shoot.. مشاهدة مباراة الزمالك والترجي كورة لايف تويتر اليوم في دوري الابطال 2023.. يلا شوت، تترقب جماهير القلعة البيضاء مباراة الزمالك والترجى التونسى مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، فى مواجهة غايو فى الأهمية للزمالك الذى لا بديل أمامه عن الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الزمالك والترجى التونسى فى دورى الأبطال

تنطلق مباراة الزمالك والترجى التونسى فى تمام التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، وهى المباراة التى تسعى الفريق الأبيض للفوز بها للحفاظ على أماله فى التأهل للدور التالى بالبطولة.

ترتيب مجموعة الزمالك

يتصدر الترجى التونسى المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث انتصارات متتالية، ويليه المريخ السودانى وصيفًا بـ4 نقاط ثم شباب بلوزداد فى المركز الثالث بـ3 نقاط.

1- الترجى التونسى فى المركز الأول برصيد 9 نقاط

2- المريخ السودانى فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط

3- شباب بلوزداد الجزائرى فى المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط

4- الزمالك فى المرتبة الرابعة برصيد نقطة وحيدة

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دورى الأبطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال إفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك والترجى التونسى فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر

مشوار الزمالك فى دورى الابطال

افتتح نادى الزمالك مشواره فى النسخة الحالية لدورى أبطال إفريقيا بالفوز على اليكت سبورت بطل تشاد ذهابًا بهدفين دون رد وإيابًا بنفس النتيجة فى الدور التمهيدى، فيما تخطى الفارس الأبيض عقبة فلامبو بطل روندا فى دور الـ32 بالفوز ذهابًا بهدف دون رد وإيابًا بخمسة أهداف مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات.الزمالك فى ثلاث جولات بدور المجموعات بدوري الأبطال لم يعرف طعم الفوز، بعد الخسارة فى اللقاء الافتتاحي على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السوداني على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا، قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس.

مشوار الترجى التونسى في دوري الابطال

تخطى فريق الترجى التونسي عقبة بلاتو يونايتد بطل نيجيريا في دور الـ "32" بالخسارة ذهابا بهدفين مقابل هدف والفوز إيابا بهدف دون رد ليتأهل دور المجموعات وحقق بطل تونس 3 انتصارات متتالية على المريخ السودانى بهدف دون رد ثم على شباب بلوزداد الجزائري بنفس النتيجة ثم على الزمالك بهدفين دون رد ليحقق العلامة الكاملة.

كشف حساب الزمالك أمام الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ويمتد تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية إلى 42 مباراة، بواقع 32 مواجهة على الصعيد الأفريقى و10 مواجهات على صعيد البطولات العربية، ونجح الفارس الأبيض في تحقيق 18 انتصارًا، فيما خسر 16 مباراة، وانتهت 8 لقاءات بالتعادل.وسجل مهاجمو الزمالك 54 هدفًا فى شباك الأندية التونسية، بينما استقبلت الشباك البيضاء 53 هدفًا.

الزمالك يتفوق على الترجى التونسى في القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية لفريق الزمالك 19.48 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للترجى التونسي 18.73 مليون يورو.

12 مباراة جمعت الزمالك والترجى التونسى

الزمالك التقي مع الترجى فى 12 مباراة سابقة، بمختلف البطولات الأفريقية، جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الأفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه.مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 12 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز بـ4 مباريات، بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي فى 5 مباريات.

أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا فى مرمى بطل تونس واستقبلت شباكهم 15.مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الأفريقية فقط، حيث سبق والتقي الفريقان مرتين فى دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين، حيث انتصر ذهابًا فى القاهرة بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيابا بتونس بنتيجة.

توجد العديد من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم الثلاثاء، في دوري أبطال إفريقيا بخلاف قنوات بين سبورت التي تملك حق البث الحصري في إفريقيا والشرق الأوسط، ووتعتبر قناة تايم سبورت الناقلة اليوم لمباراة الزمالك ضد الترجي مجانًا عبر البث الأرضي، ونستعرض فيما يلي تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك اليوم، وتردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي عبر البث الأرضي اليوم:

ضبط قناة تايم سبورت البث الأرضي لمشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم من خلال قناة تايم سبورت الأرضية المجانية المفتوحة.

ويمكنك ضبط تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي من خلال ضبط توصيل الإريال بالتليفزيون العادي، على تردد UHF 32.

تردد قناة بين سبورتس 4 الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم عبر قناة بين سبورت 4 – beIn Sports 4 عبر التردد التالي على النايل سات:

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

ويوجد عدد آخر من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم لمناطق أخرى من العالم.

قناة CBC Sports TV الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

تردد قناة CBC Sports TV الناقلة لمباراة الزمالك والترجي بث مباشر اليوم

اسم القناة: CBC Sports TV على القمر الصناعي الأذربيجاني

القمر الصناعي: Azercpace Sat.

التردد: 11135.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي

قناة IRIB Varzesh الإيرانية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم على قمر بدر سات

تردد قناة IRIB Varzesh الإيرانية الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم على قمر بدر سات

أسم القناة: IRIB Varzesh TV.

القمر الصناعي: BadrSat.

التردد: 11881.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

قناة أرينا الرياضية Arena Sport الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة أرينا الرياضية Arena Sport الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا:

أسم القناة: Arena Sport TV.

القمر الصناعي: يوتلسات.

التردد: 11512.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة ETV الإثيوبية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر على النايل السات

قناة ETV الإثيوبية الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر على النايل السات

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.

قناة ليبيا الأحرار الناقلة بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

تردد قناة ليبيا الأحرار الناقلة بث مباشر لمباراة الزمالك والترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا:

اسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة IRIB Varzich الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم بث مباشر

التردد: 11881

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تونس الرياضية 1 الأرضية الناقلة لمباراة الترجي ضد الزمالك اليوم دون تشفير

تعتبر قناة تونس الرياضية من القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023، وترددها كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10776 – 10795 – 11658- 11727

معدل الاستقطاب: رأسي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 4/3

التشفير: مفتوحة

مشاهدة مباراة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا اليوم بث مباشر عبر قناة سوريا سبورت Syria Sport

يمكن مشاهدة مباراة الزمالك ضد الترجي بث مباشر عبر التردد التالي:

تردد: 12110- 10986

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500.



مباراة الزمالك والترجي في دورى أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم بتوقيت مصر في دوري أبطال إفريقيا 2023

يأتي موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في بطولة دوري أبطال إفريقيا الساعة 9 بتوقيت القاهرة.

ويوافق موعد مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الساعة 8 بتوقيت تونس المغرب والجزائر.

ويتم لعب مباراة الزمالك اليوم على ملعب استاد برج العرب، ويوافق موعد مباراة الترجي ضد الزمالك الساعة 9 مساءًا بتوقيت ليبيا والسودان والأردن.

وتجري مباراة الزمالك ضد الترجي اليوم الساعة 10 بتوقيت السعودية وقطر والكويت والبحرين، وتوافق مباراة الزمالك الساعة 11 بتوقيت الإمارات.



مباراة الزمالك والترجي في دورى أبطال إفريقيا - صورة أرشيفية

مجموعة الزمالك في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

تضم مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا وهي المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، نادي الترجي التونسي، نادي شباب بلوزداد الجزائري، نادي المريخ السوداني.

ترتيب الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

يأتي ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة اليوم كما يلي:

يأتي نادي الترجي التونسي على رأس ترتيب مجموعة الزمالك أو المجموعة الرابعة، برصيد 9 نقاط.

ويحل نادي المريخ السوداني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

ويأتي نادي شباب بلوزداد الجزائري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحل نادي الزمالك في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

نتائج الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023

لعب الزمالك 3 مباريات في دوري أبطال إفريقيا وتعادل في واحدة وخسر في اثنتين كما يلي:

نتيجة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد: خسر الزمالك أمام شباب بلوزداد (1-0).

نتيجة مباراة الزمالك ضد نادي المريخ السوداني: تعادل الزمالك مع المريخ (0-0).

نتيجة مباراة الزمالك ضد نادي الترجي التونسي في دور الذهاب: خسر الزمالك أمام الترجي (2-0).



موعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا (تاريخ المواجهات والتشكيل المتوقع) - صورة أرشيفية

تشكيل الزمالك المتوقع ضد نادي الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا 2023

يتوقع أن يكون تشكيل الزمالك اليوم أمام الترجي التونسي اليوم في مباراة الإياب في دوري أبطال إفريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح- حسام عبدالمجيد،- محمد عبدالغني- حمزة المثلوثي.

خط الوسط: محمد أشرف «روقا»- سيف فاروق جعفر- نبيل عماد «دونجا».

خط الهجوم: مصطفى شلبي- أحمد مصطفى «زيزو»- سيف الجزيري.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع اليوم ضد الزمالك في دوري أبطال إفريقيا اليوم

يتوقع أن يكون تشكيل الترجي التونسي ضد نادي الزمالك اليوم في مباراة الإياب في دوري ابطال افريقيا كما يلي:

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة- ياسين مرياح- محمد أمين بن حميدة- محمد أمين توجاي.

خط الوسط: صابر بوغريني- محمد على بن رمضان- غيلان الشعلالي.

خط الهجوم: أنيس البدري- حمدو الهوني- رياض بن عياد.