مشاهدة مباراة االزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا اليوم

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة االزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم-- تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الجديد 2023.. وكيفية تنزيل القناة مجانًا الثلاثاء 2023/03/07 الساعة 04:06 ص -أخبار الرياضة يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مع ضيفه الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال.

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة االزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري

لـ مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الجديد 2023

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا، مع ضيفه الترجي التونسي مساء اليوم الثلاثاء في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022، 2023.

ويتواجد الفارس الأبيض ضمن المجموعة الرابعة رفقة الترجي الرياضي التونسي والمريخ السوداني وشباب بلوزداد الجزائري.

وكان الزمالك قد تلقى الهزيمة من الفريق التونسي في الجولة الماضية بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب رادس في ثالث جولات دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي

وتنقل مباراة الزمالك والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجانب قناة أون تايم سبورت الأرضية.

كيفية تنزيل قناة أون تايم سبورت الأرضية

التردد: 11861.معامل الاستقطاب: افقي.معدل الترميز: 27500.تصحيح الخطا: 5/6.خطوات استقبال بث اون تايم سبورت الارضيافصل الريسيفر عن التلفزيون، وقم بتوصيل الجهاز باريل داخلي.ابدا في البحث عن التردد VHF أو تردد uhf.ان لم تكن تملك اريال داخلي قم بفصل الريسيفر واحصل على جاك وصل به اريال.قم بتوصيل طرف في التلفزيون وطرف الاريال الاخر قم بتوصيله باحد النوافذ في بيتك.ابحث عن الترددات مرة اخرى وشاهد المباراة.

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة االزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري

تُذاع مباراة الزمالك والترجي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا 2023، والمقرر لها اليوم الثلاثاء، على ملعب الجيش المصري ببرج العرب بالإسكندرية، عبر القنوات التالية.

قناة بي إن سبورت 4 بصوت المعلق خليل البلوشي، تايم سبورت بصوت المعلق مؤمن حسن وسط استديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم كرة القدم لتحليل أداء الفريق الأبيض على مدار المباراة، خاصة وأن المباراة تعتبر مصيرية للزمالك ولا بديل عن الفوز بها والاستيلاء على النقاط الثلاث.

وفي نفس الوقت هناك بعض القنوات التي حصلت على حقوق بث المباراة مجانا ممثلة في تردد قناة ليبيا الأحرار الجديدة HD.

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة االزمالك والترجي بث مباشر في دوري أبطال إفريقيا اليومzamalek vs taraji live هدف الجزيري

يدخل الفارس الأبيض مباراة الترجي التونسي رافعًا شعار الفرصة الأخيرة، حيث يحتاج للفوز على ضيفه، للحفاظ على حقوقه في التأهل لدور الثمانية.

ويبحث الزمالك عن فوزه الأول في دور المجموعات، بعدما خاض ثلاث مواجهات تلقى هزيمتين أمام شباب بلوزداد والترجي، وتعادل في الثالثة مع المريخ السوداني.

مشاهدة مباراة الزمالك وإفريقيا بث مباشر

وجاء ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا كالآتي:

1- الترجي التونسي - المركز الأول - 9 نقاط.

2- شباب بلوزداد الجزائري - المركز الثاني - 4 نقاط.

3- المريخ السوداني - المركز الثالث - 3 نقاط.

4- الزمالك - المركز الرابع - نقطة واحدة.

بث مباشر مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال إفريقيا بجودة عالية

تنطلق مباراة الزمالك والترجي بث مباشر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والترجي اليوم ومعلق المباراة.

يتم بث المباراة علي قناة beIN SPORTS 4 HD وسيتم بث أحداث المباريات في الوطن العربي عبر الأقمار الصناعية على القناة الناقلة بتعليق خليل البلوشي الحصري للمباراة، ويمكن أيضًا تتبع اللقاءات من خلال موقع kora live وkoora live.

التشكيل المتوقع لـ “الزمالك”

حراسة المرمى: محمد عواد. في خط الدفــاع: محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، محمد طارق، محمد عبدالشافي، سيد نيمار. في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، سيف جعفر، شيكابالا، أحمد مصطفى “زيزو”. في خط الهجوم: سيف الجزيري.

بطاقة مباراة الزمالك Vs الترجي