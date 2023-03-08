بالأسماء.. 10 بنوك عربية تطرح شهادات ادخار بعائد حتى 19%

تقدم البنوك العاملة بالسوق المصرية شهادات ادخار لمدة 3 و4 سنوات بعائد ثابت مرتفع يتراوح بين 18 و19% بهدف جذب السيولة وجمع المدخرات.

جاء ذلك بعد ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 31.2% بنهاية يناير 2023، مقابل 24.4% ديسمبر الماضي.

وقال البنك المركزي إن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 6.3% بنهاية يناير 2023، مقابل 2.6% في ختام العام الماضي و0.8% في الشهر نفسه من 2021.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري 30 مارس، لبحث سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في ثاني جلساتها لها خلال عام 2023.

وتستعرض بوابة “االفجر” البنوك التى تطرح شهادات ادخار بعائد حتى 19% في التالي:

1- البنك التجاري الدولي:

رفع البنك التجاري الدولي مصر، العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت ليصل العائد على شهادة بريميوم إلى 18% سنويًا و17% شهريًا، بحيث يكون الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه ومضاعفات الألف جنيه.

2- بنك أبوظبي التجاري:

قام بنك أبو ظبي التجاري برفع العائد على شهادة اكسيلنسي الثلاثية والتى تصدر بالجنيه المصري فقط.

وتصدر الشهادة بحد أدنى 100 ألف جنيه، وهناك إمكانية الحصول علي تسهيل ائتماني حتى 80%.

وتتيح الشهادة عائد 15.5% يوميا، و17.5% شهريا، و17.75% ربع سنوي، و18.50% سنويا.

3- بنك الكويت الوطني:

قام بنك الكويت الوطني بطرح شهادة لمدة 3 سنوات بعائد 18%‎ يصرف شهريًا، 18.25% يصرف ربع سنويًا، 18.5% يصرف نصف سنويًا، ويكون الحد الأدنى لربط الشهادة 500 ألف جنيه.

4- البنك الأهلي المتحد:

أعلن البنك الأهلي المتحد عن طرح شهادة ادخار ثلاثية جديدة بفائدة شهرية 17.25%، وربع سنوية 17.50%، ونصف سنوية 17.65%، وسنوية 18%، وحدد البنك الحد الأدنى لشراء الشهادة عند 5 آلاف جنيه.

5- ميد بنك:

يقدم ميدبنك الشهادة الثلاثية ذات عائد دورى ثابت 18% يصرف العائد شهريًا مقدما ويتم احتساب العائد من يوم العمل التالى ليوم الشراء.

وتكون الشهادة بداية من فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين ويمكن الشراء باسم القاصر بولاية الولى الطبيعى.

6- بنك الأهلي الكويتي:

رفع بنك الأهلي الكويتي العائد على الشهادة الثلاثية المتاحة للآفراد الطبيعيين فقط سواء (مصريين أو أجانب) وتصدر الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.

وتقدم الشهادة عائد 17.50% شهري بداية من 1000 جنيه، و18% شهري بداية من 500 ألف جنيه، بجانب 18.25% ربع سنوي.

7- بنك المشرق:

تمنح الشهادة عائد 18.75% شهريا، و18.80% ربع سنويا، و18.90% نصف سنويا، و19% سنويا، وتكون بداية من يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها.

8- البنك العربي:

قام البنك العربي مؤخرا بإصدار شهادة ادخار “الوثيقة الثلاثية” لعملاء البنك بعائد سنوي جديد ثابت 18% يصرف شهريًا لمدة ثلاث سنوات.

9- بنك الإمارات دبي الوطني:

يقدم بنك الإمارات دبي شهادة بعائد 18% شهريا لمدة 4 سنوات بداية من 100 ألف جنيه ومضاعفات الـ 10 آلاف جنيه.

10- بنك الإسكندرية:

قام بنك الاسكندرية بطرح شهادة ثلاثية Alex Star Plus بعائد 18% ثابت يصرف شهريا، ويكون الحد الأدني لربط الشهادة هو 500 ألف جنيه.