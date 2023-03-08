أثر ألعاب الفيديو على الأفلام والمسلسلات

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في ظل التطور الساحق في صناعة ألعاب الفيديو بات من المألوف العثور على هذه الألعاب في مختلف نواحي الأعمال الأخرى، كالأفلام مثل فلم سوبر ماريو ومواقع الرهان مثل Rabona casino، وفي حياة الفنانين والمؤثرين حيث من الممكن مشاهدة عمل مشترك بين فنان غنائي ولعبة فورتنايت.

بذلك، تعمل أفضل مواقع الرهان مثل Rabona casino على دمج شخصيات الألعاب المشهورة أو تطوير ألعاب خاصة على منصة الرهان للعب والحصول على فرصة الربح. كما يشهد العام الحالي دخول كبير لألعاب الفيديو في مجال أفلام السينما العالمية والتي سوف نتحدث عنها في التالي.

أفضل الأعمال المستوحاة من ألعاب الفيديو

بلغ التطور في مجال صناعة ألعاب الفيديو والتقدم في سيناريو وأحداث الألعاب لتصبح ملائمة للعمل السينمائي وسواءً كنت على منصة موقع Rabona casino أو تبحث عن فلم أو مسلسل يضم شخصيات من ألعاب الفيديو والتي سوف نتحدث عنها في التالي.

ذا لا ست اوف اس - The last of us

طُرح الموسم الأول من المسلسل في منتصف يناير 2023 وتلقى المسلسل استقبالًا مدهشًا وقدم العديد من الحبكات والأعمال المميزة التي جعلت العديد بانتظار الموسم الثاني. يدور مسلسل ذا لاست اوف اس على نفس مجريات اللعبة، وهي محاولة فتاة ورجل المرور من الولايات المتحدة الأمريكية التي أصابها الوباء حسب حبكة اللعبة، وتواجه الشخصيتان مصاعب خلال رحتلهما.

تم تسجيل أكثر من 4.7 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة الأمريكية في ليلة العرض الأولي للحلقة الأولى، وهو رقم كبير يضع المسلسل في المركز الثاني كأكثر مسلسل متابعة في الحلقة الأولى. الأمر الذي حفز فريق الإنتاج والتصوير على بدء العمل على الموسم الثاني حسب تأكيدات المخرج، ولكن من غير المعلوم بعد موعد إصدار الموسم الثاني.

الأخوان سوبر ماريو - The Super Mario Bros. Movie

عام 2023 على موعد ثالث وأحدث أفلام سوبر ماريو، اللعبة الشهيرة التي اجتاحت منصات اللعب منذ ثمانينات القرن الماضي. يعود تاريخ آخر إصدار لفلم ماريو في عام 1993، والآن بعد عقدين من العمل نحن على موعد مع فلم جديد بقصة جديدة وشخصيات جديدة.

كما من المتوقع اختلاف هذا الفلم بسبب تطور تكنولوجيا التصوير عن 20 عامًا سابقًا. تتحدث أحداث الفلم عن رحلة سوبر ماريو والأميرة من أجل العثور على الأخ الضائع لويجي ومن أجل إنقاذ العالم من الشر.

تومب رايدر - Tomb raider

كثير مننا لا يدرك أن فلم تومب رايدر - لارا كروفت هو في الأصل لعبة فيديو أصدرت عام 1996 ولا تزال في التطوير في مجال ألعاب الفيديو وأفلام السينما. يوجد ثلاثة أفلام تومب رايدر و17 لعبة تدور حول مختلف أحداث الشخصية الافتراضية لارا كروفت.

تدور أحداث معظم هذه الأفلام والألعاب حول رحلة الشخصية الاساسية في اكتشاف المجهول والتغلب على الأشرار لإنقاذ العالم. حيث يتحدث الجزء الأخير من الفلم في عام 2018 حول رحلة البحث عن أثر والد لارا كروفت في أمل حل لغز اختفاء أبيها المجهول.

تتسم معظم ألعاب تومب رايدر على رحلات مليئة بالغموض والإثارة والتي يرافقها معارك قتالية ضد الأعداء من أجل اكتشاف لغز ما أو للحصول على كنز مجهول قبل وصول الأعداء إليه.