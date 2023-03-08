شاهد مسلسل بالطو الحلقة 9 على منصة WATCH IT الأصلية ماي سيما

مسلسل بالطو الحلقة 9، ينتظر الجمهور عرض أخر حلقتين 9 والـ 10 من مسلسل بالطو والتي تعرض خلال اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر مارس لسنه 2023، التي ستشهد العديد من الأحداث والمواقف المثيرة، شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل بالطو العديد من المشاهد الدرامية والمشاهد الكوميدية، وأيضا الصعوبات التي يتعرض لها حيث إن حقق مسلسل بالطو نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرض أولى حلقاته، وتصدر محركات البحث العالمية جوجل وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول 8 حلقات منه.

مسلسل بالطو الحلقة 9

يعد مسلسل بالطو من المسلسلات الكوميديا التي بداء تصويرها في عام 2022 ليتم عرضة في شهر فبراير 2023 وخصوصا في يوم 8 من فبراير داخل أحياء القاهرة في مصر ويندرج المسلسل تحت شعبة المسلسلات الكوميديا والاجتماعية والدرامية شامل جميع التصنيفات تتدور قصته حول القضايا الاجتماعية ولكن بطريقة كوميديا ومضحكة وهو من انتاج شركة واتش ات عبر مواقع الانترنت.

موعد عرض مسلسل بالطو

يتم عرض حلقتين متتاليتين يوم الاربعاء من كل أسبوع وذلك علي منصة واتش ات حيث يتكون المسلسل من 10 حلقات وقد بدا في يوم 8 من شهر فبراير الماضي وتم اذاعته 8 حلقات ونحن في انتظار نشر الحلقة الجديدة اليوم الأربعاء الحلقة التاسعة والتي ستشهد العديم منن الاحداث المثيرة والجذابة وتعد اخر حلقتين من موسم مسلسل بالطو.

طاقم العمل في مسلسل بالطو

يضم مسلسل بالطو عدد كبير من الفنانين منهم الفنانين الصاعدين لأول مره ومنهم الفنانين ذو الخبرة الكبيرة حيض يضم مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عاصم عمر، ومحمود حافظ، محمود البزاوي، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، وغيرهم من الأبطال الشباب، بالإضافة إلى الفنان ضيف الشرف خالد الصاوي؛ قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.