رابط مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 التاسعة والعاشرة كاملة HD على ايجي بست وماي سيما وwatch it

ينتظر الجمهور عرض أخر حلقتين 9 والـ 10 من مسلسل «بالطو»، التي ستشهد العديد من الأحداث والمواقف المثيرة، وينتظر الجمهور عقاب الشيخ مرزوق الذي يلعب دوره الفنان محمود البزاوي، عقابه لـ عاطف -عصام عمر- بعدما كان في الحلقة الماضية أبلغ الشرطة عنه، يتهمه بالدجل والنصب على الناس.

ونرصد إليكم أبرز أحداث الحلقة 8 من مسلسل «بالطو» وسبب إبلاغ عاطف الشرطة على مرزوق لتذكرها قبل مشاهدة الحلقة 9 و10 من بالطو:

شهدت الحلقة 8 من مسلسل «بالطو» العديد من المشاهد الكوميدية، وأيضا الصعوبات التي يتعرض لها الدكتور عاطف الذي يلعب دوره الفنان الشاب عصام عمر، بسبب الوحدة الصحية التي يديرها.



مسلسل بالطو الحلقة 8 - صورة أرشيفية

الصعوبات التي واجهها عاطف في الحلقة 8 مسلسل «بالطو»

ــ بدأت الحلقة 8 من مسلسل «بالطو» الحلقة 8،بانقطاع الكهرباء عن القرية، ويحاول عاطف ــ عصام عمر ــ برفقة عبدالبديع نقل التطعيمات لقرية ثانية حتى لا تفسد،وإذا فسدت تلك التطعيمات سوف تقع غرامة ضد عاطف تبلغ قيمتها 80 ألف جنيه،حيث استعان عاطف بسيارة إسعاف لنقل التطعيمات، وينجح عاطف في إنقاذ تطعيمات الوحدة من الإفساد.

أزمة عاطف ومس كوثر

ــ ثم تتوالي الأحداث ويتبين أن سمير يقوم بتزوير قرار جزاء لكوثر«رئيسة الممرضات التي تلعب دورها الفنان عارفه عبدالرسول، فيدخلها في خلاف وعداوة مع عاطف.



مسلسل بالطو - صورة أرشيفية

عاطف يقرر إبلاغ الشرطة عن الشيخ مرزوق

يقرر عاطف بتشجيع من هاجر التي تلعب دورها الفنانة مريم الحندي، المريضة حلمية على مواجهة مخاوفه، ويساعد الطفلة التي تعاني من التشنجات بسبب أدوية الشيخ مرزوق ــ محمود البزاوي ــ، رغم الخلاف الذي دار بينهما وكان اختطفه بسبب ذلك الخلاف وجاء من مرزوق حينها عقابا شديد لعاطف.



مسلسل بالطو - صورة أرشيفية

أبطال مسلسل «بالطو» ومواعيد العرض

مسلسل «بالطو» بطولة عاصم عمر، ومحمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفة عبدالرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب. ويحمل المسلسل شعار «بالطو وفانلة وتاب» ومأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه، وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

مواعيد عرض مسلسل بالطو

يعرض مسلسل «بالطو» كل يوم أربعاء عبر منصة «watch it»، ويتكون من 10 حلقات.