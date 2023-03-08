رابط موقع اكوام AKWAM مسلسل بالطو الحلقة 9 ماي سيما | بالطو الحلقة 9 و10 الأخيرة عرب سيد

تعرض منصة WATCH IT الرقمية، الأربعاء 8 مارس، آخر حلقتين "التاسعة والعاشرة" من مسلسل بالطو، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته عبر المنصة، في 8 فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل أحداث الحلقة الأخيرة نهاية لقصة الشيخ مرزوق، الذي يوهم أهالي القرية بعلاجات كاذبة تؤثر على صحتهم بالسلب، وكذلك يتم الإيقاع بالدكتور سمير الذي يضغط على المرضى الفقراء للحصول على مكاسب مالية غير مستحقة.

تدور أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول طاقم طبي، والطبيب عاطف كامل الذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر، الذي فوجيء بتكليفه في أحد المراكز الطبية بالريف، لتجبره الظروف بأن يصبح مديرًا للوحدة الصحية في قرية طرشوخ الليف، ثم يواجه العديد من الأزمات بسبب أفكار أهل القرية وعاداتهم من ناحية، وخلافات مع الطاقم الطبي من ناحية أخرى.

ويشارك في مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عاصم عمر، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، محمود البزاوي، وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى ضيف الشرف خالد الصاوي؛ العمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

موعد عرض مسلسل بالطو 9-10 الحلقة الاخيرة. مسلسل بالطو هو أحد المسلسلات المصرية التي انتشرت مؤخرًا، حيث يبحث ملايين المشاهدين في جمهورية مصر العربية عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من المسلسل الكوميدي بالطو الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في الحلقات السابقة، والذي دفع الجمهور العربي إلى التساؤل بشكل عاجل عن موعد العرض الأول للحلقتين الأخيرتين من مسلسل بالطو الكوميدي.

موعد عرض بالطو الحلقة الأخيرة

مسلسل بالطو هو من المسلسلات الكوميدية الشهيرة التي اشتهرت في الآونة الأخيرة لأنها جعلت ملايين المشاهدين يبحثون باستمرار عن موعد إعلان الحلقة الأخيرة من المسلسل، لأن مسلسل بالطول الكوميدي يتكون من 10 حلقات، بالإضافة إلى إلى هذا تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي بحت، حيث يقوم بالدور الرئيسي الفنان عصام عمر، الذي يؤدي دور الدكتور عاطف رئيس الوحدة المحلية بقرية ترشوك ليف، وهي: إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، حيث استلم الطبيب تكليفه بالوحدة الصحية وفجأة أصبح مدير الوحدة الصحية، بعد وفاة رئيسه السابق، وتدور هذه السلسلة حول عدة. أحداث كوميدية تنال إعجاب ملايين المشاهدين سواء في مصر أو الوطن العربي.

ابطال الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

النجم الشاب عصام عمر، والنجم محمود البزاوى، بالإضافة إلى النجمة القديرة عارفة عبد الرسول والنجم الكبير محمد محمود، حيث إن فكرة المسلسل مأخوذة من رواية بالطو وفانلة وتاب وهي من تأليف الكاتب الساخر احمد عاطف.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

من المنتظر ان يتم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو اليوم الأربعاء الموافق 8/3/2023 وذلك عبر منصة watch it عبر المنصات الالكترونية والتي تحتاج إلى اشتراك شهري من اجل متابعة محتوياتها بشكل مباشر وبسيط.