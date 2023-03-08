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شاهد VIP مسلسل بالطو | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 Watch It مجانًا دون اعلانات جودة HD | تحميل مسلسل بالطو dailymotion

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بوابة الفجر

حقق مسلسل «بالطو» نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرض أولى حلقاته، وتصدر محركات البحث على «جوجل» وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول 8 حلقات منه على منصة watch it.

مواعيد عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل بالطو
ويظل السؤال الأكثر بحثا على موقع جوجل هو «مواعيد عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل بالطو»، والعمل يعد من الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية.

مسلسل بالطو
مسلسل «بالطو»، مأخوذ عن رواية بعنوان «بالطو وفانلة وتاب»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض.

أبطال مسلسل بالطو
«بالطو» بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

مواعيد عرض مسلسل بالطو
ويتم عرض حلقتين من مسلسل بالطو كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it.

تعرض منصة WATCH IT الرقمية، الأربعاء 8 مارس، آخر حلقتين "التاسعة والعاشرة" من مسلسل بالطو، والذي حقق نجاحا كبيرا منذ عرض أولى حلقاته عبر المنصة، في 8 فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تشمل أحداث الحلقة الأخيرة نهاية لقصة الشيخ مرزوق، الذي يوهم أهالي القرية بعلاجات كاذبة تؤثر على صحتهم بالسلب، وكذلك يتم الإيقاع بالدكتور سمير الذي يضغط على المرضى الفقراء للحصول على مكاسب مالية غير مستحقة.

تدور أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول طاقم طبي، والطبيب عاطف كامل الذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر، الذي فوجيء بتكليفه في أحد المراكز الطبية بالريف، لتجبره الظروف بأن يصبح مديرًا للوحدة الصحية في قرية طرشوخ الليف، ثم يواجه العديد من الأزمات بسبب أفكار أهل القرية وعاداتهم من ناحية، وخلافات مع الطاقم الطبي من ناحية أخرى.

ويشارك في مسلسل بالطو مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عاصم عمر، وعارفة عبد الرسول، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، محمود البزاوي، وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى ضيف الشرف خالد الصاوي؛ العمل قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، وإخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.

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