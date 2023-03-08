الحلقة الأخيرة: مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 wecima ايجي بيست الجديد

تعرض منصة WATCH IT الرقمية، غدا، الحلقات الأخيرة «التاسعة والعاشرة» من مسلسل بالطو والذى حقق نجاحا كبيرا، وجذب شريحة كبيرة من المجتمع فى مصر والوطن العربي، منذ انطلاق أولى حلقاته على المنصة فى 8 فبراير الماضي.

موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بالطو

واستطاع أبطال وصناع المسلسل، أن يتصدرن تريند مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وطالب الكثير بتقديم جزء ثانى لأحداث العمل، خاصة أنه يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والصحية بطريقة ساخرة، إضافة إلى ما يدور داخل الوحدات الصحية وما يعانيه الأطباء أثناء فترة التكليف.

يروي المسلسل حكاية دكتور «عاطف» الذي وجد نفسه بعد التخرج مديرا للوحدة الصحية في طرشوخ الليف، إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، ليجد العديد من الصعوبات في التعامل مع المسؤولية والمرضى وزملائه في العمل.

مسلسل «بالطو» يذاع عبر منصة watch it، إذ تُعرض اخر حلقاته التاسعة والعاشرة، غدا الأربعاء في تمام الساعة الـ10 صباحًا.

قصة وتفاصيل مسلسل بالطو

تدور معظم أحداث المسلسل في وحدة صحية في إطار كوميدي حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية ويدور حول الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر،الذى جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفية، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسي ويواجه العديد من الصعاب والمشاكل كما يناقش العمل قضية الدجل والسحر بطريقة كوميدية.

صناع وأبطال مسلسل بالطو

مسلسل بالطو يشارك خلاله نخبة كبيرة من النجوم منهم عاصم عمر، محمود البزاوي، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وعارفه عبد الرسول، وغيرهم من الأبطال الشباب، إضافة إلى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف أبرزهم خالد الصاوي، ويحمل المسلسل شعار "بالطو وفانلة وتاب" مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه وهو قصة وسيناريو وحوار أحمد عاطف، إخراج عمر المهندس، حفيد الفنان الراحل فؤاد المهندس.