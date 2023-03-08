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عمولة ورسوم السحب على الفيزا كارد من ماكينات الـ ATM بالبنوك

تقارير وحوارات
‏زيادة رسوم السحب
‏زيادة رسوم السحب من ماكينات atm

وضعت البنوك العاملة في مصر رسوم السحب والعمولات على كارت المشتريات الفيزا كارد من ماكينات الصراف الآلي ATM، التابعة لنفس البنك أو البنوك المختلفة والتي بدأت تطبيقها بالنسب الجديدة.

وفي هذا السياق تستعرض بوابة الفجر التفاصيل الكاملة للعمولات المقررة من البنوك على عملائها، بالسحب من الصراف الآلي التابع للبنوك، أو بأحد البنوك الأخرى الموجودة في مصر بالنسبة لكارت المشتريات.

عمولة سحب البنك الأهلي المصري

خصم 5 جنيهات عند السحب من ماكينة تابعة له، و20 جنيهًا للسحب من ماكينات بنوك أخرى على كل عملية سحب، بالإضافة إلي عمولة 2% من إجمالي قيمة المعاملة.

عمولة السحب من بنك مصر

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 15 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك أبو ظبي الأول

عمولة 4% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 30 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

البنك التجاري الدولي CIB

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك HSBC

عمولة 2% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

رسوم عمولات بنك EG

 

عمولة 5% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 50 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك المشرق

عمولة 3.5% من إجمالي قيمة السحب، بحد أدنى 35 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

رسوك سحب من بنك الإسكندرية

عمولة 2%، من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

بنك الإمارات دبي الوطني

عمولة 3%، من إجمالي قيمة السحب بحد أدنى 20 جنيهًا عند السحب من ماكينة تابعة للبنك أو بنوك أخرى.

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