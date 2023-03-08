ما الفرق بين الكريدت كارد والديبت كارد؟

تصدر البنوك ومكاتب البريد أنواع مختلفة من البطاقات البنكية سواء البطاقات الائتمانية، أو بطاقات الخصم والبطاقات المدفوعة مقدمًا، والتي تعد وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني تساعد العملاء على شراء احتياجاتهم اليومية فى حالة عدم توافر سيولة نقدية، مما يسهل إتمام الأفراد معاملاتهم المالية، ونتعرف فيما يلى أنواع البطاقات ووظائفها وبصفة خاصة الفرق بين الكريدت كارد والديبت كارد.

1- البطاقات المدفوعة مقدما Prepaid card



البطاقات الائتمانية المدفوعة مقدما من أسهل أنواع البطاقات استخراجًا؛ فاستخراجها للحصول عليها لا يتطلب فتح حساب بالبنك، ويمكن الحصول عليها بصورة بطاقة الرقم القومي من أى فرع بنك أو من أى مكتب بريد، مثل بطاقة ميزة الوطنية للمدفوعات وفيزا EasyPay مسبقة الدفع التي يصدرها البريد المصري.

ويتم تزويد البطاقات الائتمانية المدفوعة مقدما بالأموال من خلال شحنها من ماكينات ATM أو من داخل البنك واستخدامها في الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS وعمليات الشراء Online.

2- بطاقة الخصم الفوري Debit card

الــ Debit card - بطاقة الخصم الفوري، هى بطاقة ائتمانية تصدرها البنوك، ويشترط لاصدارها أن تكون مرتبطة بحساب بنكي سواء كان حاسب توفير أو جاري، يمتلكه العميل في البنك التابع له، ويتم من خلالها استخدام الرصيد المتاح في الحساب لسداد المدفوعات الالكترونية أو سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي، بحيث يتم خصم هذه الأموال من رصيد الحساب مباشرة.

ولا يمكن للعميل استخدام مبالغ أكبر من الموجودة في الحساب الخاص به.

ويتم استخدام بطاقات الخصم المباشر في عمليات الشراء من المتاجر ونقاط البيع POS، أو السحب النقدي/الإيداع النقدي بماكينات ATM دون أي عمولات إضافية.

البطاقات الائتمانية (الكريديت) Credit card

البطاقات الائتمانية (الكريديت)Credit card، هي بطاقات ائتمانية يتم استخراجها والحصول عليها عن طريق البنوك ومن خلال بعض شركات التمويل العاملة في السوق، ويكون لها حد ائتماني محدد للرصيد المتاح بها يتم الاتفاق عليه بناء على عدة ضمانات أما تحويل مرتب أو بضمان وديعة أو شهادات استثمار لدى البنك المصدر للبطاقة.

وتصدر البنوك عدة أنواع من بطاقات الكريديت كارد يتم تحديدها بناء على الحد الائتماني الخاص بها (الرصيد المتاح بها)مثل البطاقات الكلاسيك، والذهبية، والبلاتينية والتي تصدرها معظم البنوك.

ويتطلب استخراج البطاقات الائتمانية (الكريديت)Credit card، ويتم استخدامها للشراء سواء من المتاجر ونقاط POS أو الدفع Online أو حتى ربطها بالباي بال لأغراض الدفع أو سحب الرصيد.

وتختلف فترة السماح التي تتيحها البنوك لعملائها من حاملي هذه البطاقات فهى تتراوح بين 30 يومًا إلي 57 يومًا، وفترة السماح هى الفترة المرتبطة بسداد الأموال التي تم استخدامها في سداد المدفوعات الالكترونية أو السحب وتتضمن فترة إعفاء من الفوائد في حالة السداد في الفترة المسموح بها.