رئيس جهاز العبور الجديدة: بيع محال تجارية وتنفيذ أعمال مرافق لتوفير الخدمات لحاجزي الوحدات

الاقتصاد
بوابة الفجر

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم بيع  6 محال تجارية بالمزاد العلني بالسوق التجارية المقامة على قطعة أرض رقم 10 بحي الكرامة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان بمساحات تتراوح من ( ١٩م  : ٤٠م )، وذلك في إطار توفير الخدمات لحاجزي وحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين بالمدينة.


وفي ذات السياق، أكد المهندس أحمد على،  ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لمشروعات البنية التحتية بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والذي يضم ٦٣٨ عمارة بإجمالي ١٥٣١٢ وحدة سكنية بالحيين الـ١٥ والـ١٦، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ أعمال خطوط انحدار شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار بالحيين الـ١٥و الـ١٦ بالمدينة.


كما وجه المهندس أحمد على، بسرعة الانتهاء من أعمال الإنارة بطريق R1 الواصل بين الطريق الدائري الأوسطى والطريق الإقليمى، وكذلك طريق R5 المؤدى إلى الحي الـ١٤، وذلك في إطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لإنارة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة، حيث يجري  تركيب أعمدة الإنارة بالطريقين.

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة مدينة العبور الجديدة السوق التجارية منطقة الـ٢٦٠٠ فدان محال تجارية
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