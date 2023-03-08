مشاهدة PALTO الحلقة 9 و10 مسلسل بالطو dailymotion | رابط مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة "الاخيرة" | مسلسل بالطو شاهد VIP ببلاش Watch IT

طرحت منصة watch it الحلقات الاخيرة من مسلسل بالطو، والذي تدور احداثه في اطار كوميدي اجتماعي.

وجاءت احداث الحلقات التاسعة والعاشرة من مسلسل بالطو ملئية بالاحداث، حيث حاول طبيب الاسنان “ محمود حافظ ” ازاحة دكتور عاطف “ عصام عمر ” من طريقه نهائيا، واستخدم عدد كبير من الاوراق المختومه ضده.

وقد جاءت مفتشه من الرقابه الادارية “ سلوي خطاب ” - ضيف شرف الحلقه التاسعة - واحالته إلى التحقيق قبل ان يكتشف عاطف المؤامرة التي شنت ضده، مما ادي إلى ظهور برائته، وقد حصل علي جزاء يومان فقط منا ادي إلى وجوب استمراره في الوحدة الصحية لعامين اخرين، الا إنه بدا يتاقلم مع الوضع الحالي ويحاول اصلاح الوحدة الصحية.

أبطال مسلسل بالطو:

يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمو عصام عمر ومحمد محمود ، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

قصة مسلسل بالطو:

مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء، وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

عرضت منصة watch it فى تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء آخر حلقتين من مسلسل بالطو لعصام عمر ومريم محمود الجندي.

وحرصت مريم الجندي عقب انتهاء حلقات المسلسل على توجيه رسالة إلى فريق عمل المسلسل ومخرجه عمر فؤاد المهندس وكتبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: شكرًا من كل قلبي لكل الناس الجميلة اللي قابلتهم في الرحلة دي.

وتابعت: شكرًا لكل حد ساعدني وكل حد وثق فيا وإدالي الفرصة دي. شكرًا أسرة طرشوخ الليف، بحبكواااا اوييي بالطو وهاجر هيفضل ليهم معزة خاصة أو ي أو ي اووي في قلبي.

مريم الجندي تتحدث عن شخصيتها فى بالطو

أعربت مريم الجندي ابنة الفنان الراحل محمود الجندي عن سعادتها البالغة بنجاح شخصيتها هاجر ضمن أحداث مسلسل بالطو.

وقالت مريم في تصريح خاص لصدى البلد أنها لم تتوقع نجاح مسلسل بالطو بهذا الشكل وأرجعت السبب وراء هذا النجاح إلى المجهود الذي بذله كل فريق عمل المسلسل بداية من المخرج عمر المهندس مرورا بالكاتب أحمد عاطف والفنان عصام عمر وباقي فريق عمل المسلسل.

مسلسل بالطو يتصدر نسب المشاهدة

و تمكن مسلسل بالطو من تصدر نسب المشاهدة فى مصر عبر منصة watch it، حيث احتل العمل المركز الأول من أصل 10 مراكز هي الاعلى فى قائمة المشاهدة.

واحتل بالطو المركز الأول بعد طرح سادس حلقاته، بعدما كان يحتل مسلسل الاصلي هذه المرتبة خلال الفترة الماضية.