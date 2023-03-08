ads

رئاسة الحرمين توفر 9 آلاف عربة للمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام

السعودية
بوابة الفجر

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن توفير عربات كهربائية على مدار الساعة للمعتمرين والحجاج من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يسهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وتبلغ العربات الكهربائية التي تخدم قاصدي بيت الله الحرام أكثر من 9 آلاف عربة، حيث يمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق تنقل، والذي يهدف إلى خدمة ضيوف الرحمن بأحدث الطرق التقنية، وذلك من حيث سهولة عملية شراء التذاكر والحجز المسبق لخدمة العربات الكهربائية، وتقليل التزاحم عند نقاط البيع والتسليم بين قاصدي بيت الله من المعتمرين.

كبار السن المسجد الحرام المسجد النبوي ذوي الإعاقة مسجد ضيوف الرحمن رئاسة الحرمين الاعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة بيت الله الحرام شؤون المسجد الحرام الرئاسة العامة
ads

الأكثر قراءة

عاجل| اتحاد بنوك مصر ينفي فرض اي رسوم على سحب الأموال من بطاقات الخصم الفوري

رابط مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 التاسعة والعاشرة كاملة HD على ايجي بست وماي سيما وwatch it

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 mycima | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة Shahid VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو episode 9،10 واتش ات

الحلقة الأخيرة: مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 wecima ايجي بيست الجديد

رابط موقع اكوام AKWAM مسلسل بالطو الحلقة 9 ماي سيما | بالطو الحلقة 9 و10 الأخيرة عرب سيد

shahid4 شاهد vip الحلقة التاسعة: تحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 وي سيما جودة عالية hd

شاهد مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 ماي سيما| هنا وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة شاهد VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو الحلقة 9،10 واتش ات

عاجل.. 5 إصابات تضرب ريال مدريد وشكوك حول لحاقهم مباراة ليفربول