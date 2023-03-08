وول ستريت تتعافي بعد موجة بيع في الجلسة الماضية

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع طفيف يوم الأربعاء بعد موجة بيع في الجلسة الماضية، مع انتظار المستثمرين مزيدا من التصريحات من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم باول وبيانات الوظائف.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 15.62 نقطة بما يعادل 0.05 بالمئة إلى 32872.08 نقطة عند الفتح.

وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 1.18 نقطة أو 0.03 بالمئة مسجلا 3987.55 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 22.75 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 11553.09 نقطة عند الفتح.