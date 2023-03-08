شاهد فور يو مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة "الاخيرة" عرب سيد | الحلقة 9 و10 مسلسل بالطو وي سيما Watch IT | مسلسل بالطو الأخيرة ماي سيما، وهذا الخبر سوف نناقش تفاصيله كاملة في هذا الموضوع كالتالي..

شاهد فور يو مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة "الاخيرة" عرب سيد | الحلقة 9 و10 مسلسل بالطو وي سيما Watch IT | مسلسل بالطو الأخيرة ماي سيما، شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “بالطو” الذي عرض عبر منصة Watch It الإلكترونية، عدد من الأحداث بدايتها من الدكتور عاطف (عصام عمر) وحزنه الشديد بعد وقفه عن العمل، وشماتة سمير فيه (محمود حافظ)، ثم محاولته معرفة من السبب فيما حدث له.

يعلم عاطف بالصدفة أن الورق الذي تسبب في إيذاء ميس كوثر (عارفة عبد الرسول) وإذائه تم بختم النسر، ليعلم بعدها أن سمير قام بسرقة الختم لمحاولة إيذائه، ويقوم بربط سمير وأخذ الأوراق منه ليثبت براءته، ويعلم أن حلمية (سلافة غانم) هي من تساعد الشيخ مرزوق (محمود البزاوي) وتعطيه الأدوية التي يضحك بها على الناس في القرية، مع تسليط الضوء على طرق عمل الشيخ وكذبه على الناس.

يترك عاطف الوحدة الصحية استعدادا لاستقبال المدير الجديد، وأثناء عودته يعلم عن وقوع حادث في القرية، ومن المصابين الطبيب الجديد للوحدة، والشيخ مرزوق، فيعود عاطف إلى الوحدة ويحاول إسعاف المصابين ومن بينهم الشيخ مرزوق، ويستطيع في النهاية إنعاش قلب مرزوق بعد توقفه.

يعود عاطف رسميا إلى الوحدة الطبية لقضاء سنتين بدلا من 6 أشهر، ويعود مرزوق إلى حياته مرة أخرى ويستكمل طريقته مع الناس وسرقة أموالهم، يستفاد عاطف من الخبرة التي تلقاها الفترة الماضية ويحاول إدارة الوحدة بشكل أفضل، ومساعدة الناس، وتنتهي الحلقة 10 من مسلسل بالطو بفتح عاطف للغرفة المغلقة.

مسلسل “بالطو” تدور أحداثه في إطار كوميدى، خلال قصة الطبيب عاطف كامل محمد والذى يجسد شخصيته الفنان الشاب عصام عمر، أنه بعد تخرجه جاء تكليفه أن يكون طبيبًا في أحد المراكز الطبية في قرى ريفيه، وبالفعل يذهب ليقوم بمهام عمله ولكن يتفاجأ بأن يصبح هو مدير الوحدة الصحية بعد مقتل المدير الرئيسى.

“بالطو” مأخوذ عن رواية “بالطو وفانلة وتاب” وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

تصدر مسلسل بالطو ١٠ محرك البحث الشهير جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما عرضت منصة watch it العرض الأول لمسلسل بالطو ١٠ كاملة والذي يعد عمل فني شبابي يبحث عنه الكثيرون من أجل متابعته.

بالطو 10

بالطو الحلقة الاخيرة.. بدأ رواد السوشيال ميديا في الحديث عن مسلسل بالطو 10 المذاع عبر منصة watch it الرقمية، ويعد مسلسل بالطو 10 واحدًا من الأعمال الأصلية للمنصة والتي تم طرحها للمشاهدين مؤخرًا.

بالطو الحلقة ١٠

بالطو الحلقه الاخيره.. خطف مسلسل بالطو الحلقة ١٠ الأنظار مبكرًا، بعدما حقق نسب مشاهدة عالية لأول حلقتين بعد عرضها في الأسبوع الماضي، وهو ماجعل نسب البحث عن مسلسل بالطو الحلقة ١٠ مرتفعة.

قصة مسلسل بالطو الحلقة 10

مسلسل بالطو الحلقة 10 عن رواية بالطو وفانلة وتاب من تأليف وسيناريو وحوار أحمد عاطف فياض.

وتدور قصة مسلسل بالطو الحلقة 10 حول طبيب شاب يدعى «عاطف» يتم تكليفه في وحدة صحية بإحدى القرى الريفية، ليجد نفسه في بالطو الحلقه 10 بشكل مفاجئ رئيسًا للوحدة والمسئول عن كل كبيرة وصغيرة.

بالطو الحلقه ١٠

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة الاخيرة.. كما تدور الأحداث في مسلسل بالطو الحلقه ١٠ في إطار اجتماعي كوميدي، ويتعرض «كريم» في مسلسل بالطو الحلقه ١٠ لمواقف طريفة بسبب نقص خبراته الإدارية.

موعد مسلسل بالطو الحلقة العاشرة

مشاهده مسلسل بالطو الحلقه 10.. يذاع مسلسل بالطو الحلقة العاشرة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

يتم عرض حلقتين من مسلسل بالطو الحلقه العاشره يوم الأربعاء من كل أسبوع.

بالطو حلقة ١٠

مشاهده مسلسل بالطو الحلقه الاخيره.. مسلسل بالطو حلقة ١٠ يُعرض على منصة watch it، وبدأت أحداث مسلسل بالطو حلقة ١٠ بالطبيب «عاطف» والذي يحلم بأنه يتم محاكمته بسبب نسيانه هاتفه داخل أحد جسد أحد المرضي خلال إجراء عملية جراحية له في مسلسل بالطو ١٠ كاملة.

بالطو حلقة 10

ويحلم «كريم» بأنه تعرض للسجن في مسلسل بالطو حلقة 10 ويتم محاكمته وأن المحكمة أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية قبل إعدامه في مسلسل بالطو حلقة 10 كاملة.

بالطو حلقه ١٠

ويعاني «عاطف» في مسلسل بالطو حلقه ١٠ من ضغط والده لكي يصبح طبيبًا، بعدما نجح في التخرج من كلية الطب في مسلسل بالطو حلقه ١٠ وجاء التكليف الخاص به في قرية من قرى محافظة كفر الشيخ، وهو ما يؤدي إلى حزنه بسبب بعد المسافة لكنه بعد محاولات من التظلم على هذا القرار في مسلسل بالطو ١٠ محاولتًا منه لنقل مكان التكليف يتم نقله إلى قرية «طرشوخ الليف»، وهناك يلتقي مع مدير الوحدة الصحية من أجل إقناعه بالموافقة على نقله، لتتغير الأحداث في مسلسل بالطو الحلقة ١٠ بعد تعرضه لحادث غريب بسقوط مروحة السقف على المدير والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي ليفارق الحياة ويجد نفسه مديرًا للوحدة الصحية.

ابطال مسلسل بالطو حلقه 10

يشارك في بطولة مسلسل بالطو حلقه 10 العديد من النجوم وهم:

محمود حافظ - محمد محمود - عارفة عبد الرسول - مريم الجندي - عارفة عبد الرسول - محمد رضوان - عصام علي بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد - خالد الصاوي - محمد لطفي - محمود البزاوي.