الفنانة شيري عادل وزوجها مطلوبين على جوجل.. ننشر أبزر تصريحاتهما

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شيري عادل وطارق صبري
شيري عادل وطارق صبري

تصدرت الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري الأاكثر ورجًا على  محرك جوجل منذ الأمس، وذلك بعدما بعدما حلاّ ضيفين ببرنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة dmc، حيث كشفا عن تفاصيل علاقتهما.

ونقدم لكم في السطور التاية أبرز تصريحات الفنانة شيري عادل، وزوجها الفنان طارق صبري أمس.

 

تصريحات الفنانة شيري عادل وزوجها

 إليكم أبزر تصريحات الفنانة شيري عادل وزوجها الفنان طارق صبري.

شيري عادل

  • معنديش مشكلة معاه باستثناء صوته عالى جدا، والناس بتفتكرنا بنتخانق لما بيتكلم.
  • كان نفسى أعمل فرحى على البحر، قولت نعلمه في الصيف.
  • كفاية 10 ملايات و10 فوط في البيت لسه مجبتش غسالة أطباق ولا بوتاجاز، عشان قال لى لو جبت البوتاجاز لازم تطبخى.

طارق صبري

  • صبحنا فجأة في حياة بعض، وأصبحت الحاجات العادية في اليوم من غيرها مش مظبوطة».
  • ـضغطت عليها عشان توافق، وقالت لى أنا عايزة أعمل فرحى في الصيف، قولت لها نتجوز وبعد كدة نعمل الفرح.
  • ـفي البداية محدش عرف عن علاقتنا غير القريبين، والأسرتين، والأحسن إن العلاقات تتبني في هدوء.

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آخر أعمال الفنانة شيري عادل وطارق صبري

وفي سياق آخر يعرض حاليا للفنانة شيري عادل مسلسل جروب الدفعة على قناة ON، ويشاركها في بطولتة كل من: ميدو عادل وعمرو وهبة وولاء الشريف وأحمد ماجد وإيمان الشريف. من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد عبدالسلام.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان طارق صبري مشاركته في مسلسل الاختيار 2، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2021، وخاض بطولته كل من النجوم كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، بشرى، هادي الجيار، إنچي المقدم، أحمد سعيد عبدالغني، إسلام جمال وأحمد فهمي، من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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