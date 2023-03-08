وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين

بحث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، مع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وذلك على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس ‎جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تعقد بالقاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات لا سيما التعاون الاستثماري والاقتصادي والمالي، كما تم الاتفاق على استحثاث نسق إنجاز بعض المشاريع المشتركة بتونس.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.