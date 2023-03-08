ads

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين

تونس 365
بوابة الفجر

بحث نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية، مع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، وذلك على هامش أعمال الدورة 159 لمجلس ‎جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي تعقد بالقاهرة.

وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات لا سيما التعاون الاستثماري والاقتصادي والمالي، كما تم الاتفاق على استحثاث نسق إنجاز بعض المشاريع المشتركة بتونس.

وتطرق اللقاء أيضًا، إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جامعة الدول الدول العربية وزير الخارجية الخارجية القطري التونسيين التونسي التعاون الثنائي القضايا الإقليمية جامعة الدول العربية الجمهورية التونسية الشؤون الخارجية التونسيين بالخارج وزير الشؤون الخارجية وزير الدولة للشؤون الخارجية التعاون الاستثمارى المشاريع المشتركة نبيل عمار
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان بث مباشر

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. YALLA SHOOT

كورة لايف الأسطورة.. بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت Yalla Shoot يوتيوب

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. Kooralive

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 mycima | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة Shahid VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو episode 9،10 واتش ات

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر دون تقطيع

عاجل.. نجم الأهلي يواجه شبح الإيقاف 8 مباريات

يلا شوت FCB | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم مباشر beIN Sport | بث مباشر بايرن ميونخ تويتر