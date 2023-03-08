بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار

بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | دوري أبطال أوروبا Paris Saint-Germain vs Bayern München، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.. تقام اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، مباراة قوية بين بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دورى أبطال أوروبا على ملعب استاد أليانز أرينا في ألمانيا، حيث ينتظرها عشاق ومشجعى كرة القدم حول العالم، وذلك في إياب دور الـ16 لبطولة دوري رابطة أبطال أوروبا المقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس.

مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الساعة التاسعة مساء بتوقيت الجزائر.

تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8 مارس 2023، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت المغرب.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

موعد باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السودان.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن.

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مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت جنوب إفريقيا.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت البحرين.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الليلة عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت الكويت.

يلتقي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عند الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت قطر.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، تنطلق اليوم الساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة دبي وأبوظبى.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، تنقل اليوم عبر قناة بي إن سبورتس، وقد اعلنت إدارة قناة بى إن سبورتس أن عامر الخوذيرى سيقوم بالتعليق على احداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان الليلة في دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جريمان

يتكون تشكيل فريق باريس سان جيرمان الذي يلعب اليوم ضد بايرن ميونخ كالتالى:

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. حراسة المرمى: دوناروما

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الدفاع: موكيلي، راموس، ماركينوس، كيمبيبي

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الوسط: فابيان رويز، فيراتي، فيتينها، نونو مينديز

تشكيل باريس سان جيرمان يتكون من.. خط الهجوم: مبابي، ميسي

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان:

بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

فيما يتكون تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري الأبطال اليوم كالتالى:

شكيل بايرن ميونخ.. حراسة المرمى: سومر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الدفاع: ستانيشيتش، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيز

شكيل بايرن ميونخ.. خط الوسط: جويتسكا، كيميتش، كولر

شكيل بايرن ميونخ.. خط الهجوم: كومان، موتينح، مالاسيا