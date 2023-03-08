رابط سريع شغال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان يلا شوت yalla-shoot

بث مباشر
بوابة الفجر

رابط سريع شغال مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان يلا شوت yalla-shoot، مباراة أم المعارك أو النهائي المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يترقبها عشاق البطولة الأوروبية العريقة الليلة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان.

وتأتي مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان ضمن إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2022/2023.

كانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف للاشيء.

وسجل هدف مباراة الذهاب الوحيد بين الفريقين، والتي أقيمت في حديقة الأمراء، النجم الفرنسي كينجسلي كومان، الذي كان قد سجل من قبل هدف الفوز للألمان بمرمى الفريق الفرنسي في نهائي البطولة قبل عدة مواسم.

اقرأ أيضًا: قائمة الأهلي لمباراتي صن داونز والقطن.. كولر يستبعد 6 لاعبين

وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواجهات قوية بين الفريقين مليئة بالقوة والإثارة من نجوم الفريقين، حيث تضم صفوف "بي إس جي" والبايرن كوكبة من أفضل لاعبي العالم.


مباراة باريس وبايرن ميونخ
ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر 

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
تقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium


قنوات مجانية تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان تعرف عليها:
Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

Silk Sport HD 1

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

Canal + Sport 3 Afrique

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا
يقوم المعلق عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل الحالة الفنية لفريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل مباراة الليلة
يخوض بايرن ميونخ المباراة ضد باريس سان جيرمان بخبرة النهائيات حيث فاز في 15 مباراة من آخر 17 خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في واحدة، وخسر مباراة أيضًا، وللصدفة كانت أمام باريس سان جيرمان نفسه (2-3) في موسم 2020- 2021 بالدور ربع النهائي.

في آخر 44 مباراة استضافها بايرن بالبطولة القارية لم يسقط بفارق أكثر من هدف سوى مرة وحيدة، وذلك على يد ليفربول (1-3) في إياب دور الـ16 عام 2019.

كما منح الفوز في مباراة الذهاب بايرن ميونخ فرصة معادلة الكفة مع سان جيرمان، ليهزم كلٌّ منهما الآخر 6 مرات.

في المقابل، يفتقد فريق باريس سان جيرمان نجمه الكبير البرازيلي نيمار للإصابة، وهو ما يجعل مهمة المدير الفني كريستوفر جالتيه أكثر صعوبة.

باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مباشر باريس سان جيرمان لايف باريس سان جيرمان مباشر باريس سان جيرمان مباشر اليوم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباشر أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بايرن ميونخ بث مباشر بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تشكيل مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشرة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشرة الان مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان الان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر الان مشادة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان بث مباشر

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. YALLA SHOOT

كورة لايف الأسطورة.. بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت Yalla Shoot يوتيوب

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. Kooralive

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر دون تقطيع

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 mycima | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة Shahid VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو episode 9،10 واتش ات

يلا شوت FCB | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم مباشر beIN Sport | بث مباشر بايرن ميونخ تويتر

شاهد فور يو مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة "الاخيرة" عرب سيد | الحلقة 9 و10 مسلسل بالطو وي سيما Watch IT | مسلسل بالطو الأخيرة ماي سيما