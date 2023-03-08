كورة لايف HD بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف HD بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا - يلا شوت، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (bayren munchen vs psg match)؛ ضمن مباريات الإياب من دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا شامبيونزليج. حيث تعتبر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قمة هذا الاسبوع في أوروبا.

والتي يسعى فيها البي اس جي بقيادة ميسي وكليان مبابي لتصحيح الأوضاع وخطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي. تابع المزيد عن مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من خلال المقال التالي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان؟

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قمة القمم والتي تقام اليوم على ملعب أليانز أرينا معقل النادي البافاري. ونظرًا لشعبية الفريقين بين عشاق الساحرة المستديرة، فإن الكثير من المواقع ستقوم بتقديم خدمة بيانات المواجهة وكواليسها على أثير صفحاتها وأبرزها:

  • يلا شوت.
  • كورة لايف.
  • ياسين تي في.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

من المقرر إقامة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم الأربعاء الموافق 8 آذار مارس من العام الجاري (8-3-2023)، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. تابع معنا الجدول التالي للاطلاع على توقيت المباراة المنتظرة:

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر 

 

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر 

 

السعودية: الرياض – جدة23:00
القاهرةالعاشرة ليلًا
الإمارات العربية المتحدةمنتصف الليل
المغرب العربيالتاسعة مساءً
غرينتش (GMT)الثامنة مساء

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

من المعلوم أن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية هي الشبكة الحاصلة على الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال أوروبا (شامبيونزليج) وباقي المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. أما عن تردد القناة الناقلة لمباراة البايرن ضد بي إس جي فهو:

تردد قناة bein sport بريميوم 1

تبث قناة بي ان سبورتس premium1 مباراة النادي البافاري ضد الفريق الباريسي لمشاهديها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حصري عبر التردد التالي:

التردد11054
الاستقطابأفقي
معامل الترميز27500
تصحيح الخطأ2/3
نوع الخدمةمشفرة
الجودةhd

دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا (الشامبيونزليغ)

تقام مرحلة الإياب من دور الستة عشر لحساب يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين للسابع والثامن من شهر مارس، بالإضافة لجولة أخرى من المباريات تلعب الأسبوع القادم على رأسها مباراة ريال مدريد حامل اللقب ضد ليفربول الإنجليزي. إليكم جدول المواجهات المنتظرة هذا الاسبوع:

نتيجة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان المتوقعة

لن تبوح هذه الموقعة الكبيرة بأسرارها حتى الثواني الأخيرة. هذا مانتوقعه لمباراة الموسم إن صح التعبير في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وعلى الرغم من خسارة نادي باريس سان جيرمان لمباراة الذهاب على أرضه أمام البافاري إلا أن فرصه بالتأهل قائمة وكبيرة نظرًا للأسماء الرنانة في تشكيلته لا سيما خط الهجوم الذي ينشط فيه مثلث الرعب نيمار دا سيلفا – ليونيل ميسي – كيليان مبابي.

أين يمكنني مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

عبر قناة bein sports premium 1 hd.

متى موعد مباراة البايرن ضد بي اس جي؟

اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 تمام الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة. العاشرة بتوقيت القاهرة.

ما هي النتيجة المتوقعة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

نتوقع ذهاب المواجهة المثيرة إلى شوطين إضافيين وتأهل باريس سان جيرمان.

بهذا نكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام مقالنا حول مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان (bayren munchen vs psg match)، والذي استعرضنا لكم من خلاله موعد المواجهة المصيرية والقناة الناقله بشكل حصري. إضافة للكثير من التفاصيل الهامة التي تبحثون عنها في هذه السهرة الكروية الدسمة التي تجمع قطبي كرة القدم في ألمانيا وفرنسا.

باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مباشر باريس سان جيرمان لايف باريس سان جيرمان مباشر باريس سان جيرمان مباشر اليوم باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباشر أهداف مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بايرن ميونخ بث مباشر بث مباشر باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تشكيل مباراة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ ماتش باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشرة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشرة الان مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ مباراة باريس سان جيرمان مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان الان مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان مباشر الان مشادة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نتيجة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت اليوم بث مباشر دوري أبطال أوروبا | باريس سان جيرمان بث مباشر

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. YALLA SHOOT

كورة لايف الأسطورة.. بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت Yalla Shoot يوتيوب

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. Kooralive

مشاهدة مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 mycima | مشاهدة وتحميل مسلسل بالطو الحلقة 9 والأخيرة Shahid VIP "رابط مباشر" | مسلسل بالطو episode 9،10 واتش ات

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر دون تقطيع

عاجل.. نجم الأهلي يواجه شبح الإيقاف 8 مباريات

يلا شوت FCB | مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم مباشر beIN Sport | بث مباشر بايرن ميونخ تويتر