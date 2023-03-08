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مجموعة أغذية الإماراتية تتطلع لتوسع في مصر باعتبارها مركزا للتصدير

الاقتصاد
بوابة الفجر

 قال آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية الإماراتية إن الشركة تعتبر مصر مركزا للتصدير بعد عمليات استحواذ هناك في إطار استراتيجية للنمو الإقليمي.

وتهدف أغذية، التي تملك حكومة أبوظبي أغلب حصصها من خلال شركة القابضة (إيه.دي.كيو)، إلى أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في الشرق الأوسط في صناعة المواد الغذائية بحلول عام 2025.

وصرح سميث لرويترز "هدفنا (في مصر) الآن هو ترسيخ عمليات الاستحواذ هذه ودمجها وفتح الإمكانيات هناك لنرى كيف يمكننا إعداد مصر لتكون مركزا للتصدير".

وقال "نصدر حاليا بنحو 60 مليون درهم (16.3 مليون دولار) من مصر، لكننا نرغب في تسريع ذلك لأننا نعتقد أن هناك إمكانيات أكبر بكثير".

واشترت أغذية في العام الماضي 60 بالمئة من شركة أبو عوف المصرية في إطار استراتيجية للنمو وتنويع السوق مدتها خمس سنوات. وفي عام 2021، استحوذت على حصة أغلبية في شركة أطياب للحوم في مصر.

وقال سميث إن لدى أغذية نحو 1.5 مليار درهم لعمليات الاستحواذ هذا العام.

وأضاف أن أغذية تتطلع أيضا لشركات تركية ذات إمكانيات للتصدير.

وأردف "من الواضح أننا نريد أن نوازن بين تقلب الاقتصاد في تركيا في ظل مخاطر العملة مع فرصة استخدام البلاد قاعدة تصنيع للتصدير".

وتركز استراتيجية الاستحواذ التي تتبعها أغذية على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، لكن سميث قال إن التقلبات السياسية والاقتصادية جعلت باكستان أقل جاذبية.

وسجلت أغذية صافي ربح بلغ 247 مليون درهم، بزيادة 14 بالمئة عن العام السابق، في نتائج 2022 التي تمت مراجعتها يوم الثلاثاء.

وزاد صافي إيرادات المجموعة 33 بالمئة في 2022 على أساس سنوي إلى 4.07 مليار درهم.

وقال سميث "في عام 2020، جاء ما يقرب من 10 إلى 12 بالمئة من عوائدنا من خارج الإمارات. في العام الماضي، كان هذا الرقم 51 بالمئة".

ووافق مجلس إدارة مجموعة أغذية على توزيع أرباح نقدية بنسبة 8.25 بالمئة من رأس المال، بما يعادل 65.3 مليون درهم، انخفاضا من 130.6 مليون درهم في عام 2021.

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