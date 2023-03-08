مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا يلا شوت اونلاين yalla shoot دون تقطيع، كل أنظار الجماهير الأوروبية تتجه نحو المواجهة المرتقبة بين العملاقين البافاريين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان، الذي يتباهى بنجوم كرة القدم العالمية، أبرزهم كيليان مبابي وليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، ويخضعون لعملية جراحية بعد الموسم الذي سيبقيه خارج لمدة أربعة أشهر.

انتهت مباراة الذهاب بين العملاقين بفوز الفريق البافاري، حيث وضع الفرنسي كينجسلي كومان هدفه في طريق حاسم إلى ربع النهائي.

لكن المؤكد أن مهمة بايرن ميونيخ لم تنته بعد، خاصة وأن الأرجنتيني باغوت ليونيل ميسي أعلن أنه سيسافر مع لاعبي باريس سان جيرمان إلى ألمانيا بهدف واحد: الفوز والحصول على ثلاث نقاط رغم صعوبة المباراة. لقد هتفوا بحماس للفريق في المنزل أمام الجماهير البافارية.

ورغم فوز بايرن، فإن هذه النتيجة لا تضمن التأهل إلى الدور الثامن، خاصة وأن المنتخب الباريسي لن يفوت بسهولة فرصة التقدم، لأن إدارة النادي الفرنسي ولاعبوه لم يضعوا أهدافًا أكثر. من موسم، بالإضافة إلى الفوز بالبطولة الأوروبية.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يستضيف ملعب أليانز أرينا، معقل الفريق البافاري، مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، وذلك ضمن إياب مباريات دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

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اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

وتنطلق صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

مَن معلق مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا؟

تقرر اسناد التعليق على مجريات مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان فى دورى ابطال أوروبا، إلى عامر الخوذيري، عبر قناة بي إن سبورتس العربية.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة beIN Sports HD 1 English، أو اختيار القناة الصوتية الثانية على القناة العربية.

حكم مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى دورى أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إسناد مهمة إدارة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان للحكم الإيطالي دانييلي أورساتي.

وللمصادفة، فالحكم هو نفسه الذي قاد نهائي دوري الأبطال 2020 بين الفريقين في البرتغال، عندما فاز البايرن بهدف كومان وحقق اللقب السادس.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو

خط الوسط: ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر - تشوبو موتينج - جمال موسيالا

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: دانييلو بيريرا- ماركينيوس- سيرجيو راموس

خط الوسط: نونو مينديش- فيكتور رويز- ماركو فيراتي- فيتينيا- نوردي موكيلي

خط الهجوم: ليونيل ميسي - كيليان مبابي

قال ليونيل ميسي إن مواجهة نادي باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ ستكون "صعبة ومعقدة"، مؤكدًا قدرة فريقه على العودة ةالتأهل للدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ 16 قد انتهت بفوز "البافاري" بهدف نظيف، على أن يلتقيا مجددًا مساء غدٍ الأربعاء، على أرض ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا.

عندما سئل النجم الأرجنتيني إن كان للمشاعر والحماس دور في حسم مباراة الإياب، قال لموقع النادي الباريسي الرسمي: "دون أدنى شك، نعم لها دور"، مُضيفًا: "من المهم الدخول في هذه اللعبة بهذه الطريقة، قبل (مباراة الذهاب) لم نكن في أفضل حال".

وتابع بالقول: "لكن أعتقد أنّنا حققنا انتصارين مهمين مؤخرًا لتعزيز الفكرة والفريق، نحن نذهب إلى ميونخ، إذ ستكون مباراة صعبة ومعقدة".

وأردف ميسي: "المباراة الأولى تمّ تحديدها بتفاصيل صغيرة، من الصعب للغاية الفوز في ملعبهم، ولكن أعتقد أنّنا جاهزون جيدًا وقادرون على قلب الموازين".

وأكمل ليونيل ميسي: "أشعر أنّني بحالة جيدة جدًا، أعتقد أن الفريق بشكل عام قد تغيّر في المباريات القليلة الماضية".

وأتمّ النجم الأرجنتيني: "لدينا وجه مختلف، من الواضح أن الانتصارات تساعدنا على العمل براحة البال، مع ديناميكية مختلفة، وأن نكون أكثر سعادة أيضًا هو أمر جيد عندما يتعلق الأمر بالعمل، هناك أمل كبير في أن نتمكن من مواصلة رحلتنا في دوري الأبطال، سنواصل محاولة القيام بذلك".