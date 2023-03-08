مشاهدة مباراة باريس اليوم | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت كورة اون لاين تويتر Yalla Shoot، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا Paris Saint-Germain vs Bayern München 2022/2023 والقنوات الناقلة، تتجه إليها أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، حيث المواجهة المرتقبة بين البافاري عملاق ألمانيا، وباريس سان جيرمان الملئ بالكثير من النجوم، وبصفة خاصة كيليان مبابي وليونيل ميسي، لذلك من المتوقع أن يشهد هذا اللقاء درجة كبيرة من الحماس لجميع محبي الساحرة المستديرة.

وحرصا من الفجر الرياضي على نقل أخبار كافة الفرق العالمية في جميع البطولات، نستعرض معكم فيما يلي، موعد مباراة باريس ضد البايرن، والقنوات الناقلة للمباراة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

في الجولة الثانية من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2022/2023، يستضيف مقر بافاريا، ملعب أليانز أرينا، مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ الأربعاء المقبل، 8 مارس.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بالتوقيت المحلي في القاهرة، الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

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لم تضمن نتيجة مباراة الذهاب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، والتي فازت فيها ألمانيا 1-0 في العاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، التأهل لمباراة إياب النهائي رغم فوز بايرن. خاصة وأن المنتخب الباريسي لن يفوت فرصة الترقية بسهولة، لأن إدارة الفريق ركزت على الفوز باللقب الأوروبي لأكثر من موسم.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وعن القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي الحاصلة على حقوق بث مباشر مباريات دوري أبطال أوروبا 2022/2023، وباقي البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لجميع مشاهديها في الشرق الأويط وشمال قارة إفريقيا، باعتبار أنها قنوات مشفرة، ويستلزم الاشتراك في أحد الباقات السنوية، لمشاهدة جميع الفعاليات التي تنقلها عبر قنواتها المختلفة.

وتذاع مباراة باريس والبايرن، عبر شاشتها بين سبورت بريميوم 1، وإليك التردد التالي لمشاهدة مباشرة وحصرية، لجميع عملاء بي إن سبورت.

تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 التردد: 11054

معدل استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

مشفرة

تشكيل بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان

ينتظر أن يكون تشكيل بايرن ميونخ المتوقع، أمام باريس سان جيرمان، كالتالي:

حراسة المرمى:- سومر.

خط الدفاع:- ستانيشيتش، أوباميكانو، دي لخت، ديفيز.

خط الوسط:- جويتسكا، كيميتش.

خط الهجوم:- كومان، مولر، مالاسيا، موتينج.

تشكيل باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ

ينتظر أن يكون تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع، أمام بايرن ميونخ، كالتالي: