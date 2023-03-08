ارتفاع أسعار الذهب مع انحسار صعود الدولار

استعادت أسعار الذهب توازنها اليوم الأربعاء بعدما خسرت نحو اثنين بالمئة في الجلسة الماضية مع انحسار موجة صعود الدولار لكن من المرجح أن تنحصر مكاسب المعدن النفيس في نطاق ضيق بفعل إشارة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى مزيد من زيادات الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1819.57 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1632 بتوقيت جرينتش بعدما سجل أدنى مستوى منذ 28 فبراير شباط في عند 1809.27 دولار. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1823.50 دولار.

ونزل الدولار عن أعلى مستوياته في عدة أشهر مما يقلل تكلفة الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال باول يوم الثلاثاء في أول أيام شهادته التي تستمر يومين أمام الكونجرس إن المركزي الأمريكي قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر مما كان متوقعا في السابق بعد البيانات القوية الصادرة في الآونة الأخيرة وإنه مستعد للتحرك بخطوات أكبر إذا كان "مجمل" المعلومات الواردة يستدعي الحاجة لإجراءات أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.

وانخفض الذهب نحو اثنين بالمئة بعد تصريحات باول يوم الثلاثاء.

وزادت الفضة يوم الأربعاء 0.1 بالمئة إلى 20.08 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.6 بالمئة إلى 944.21 دولار وزادت أسعار البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1396.53 دولار.