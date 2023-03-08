يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم 08-03-2023 في دوري ابطال اوروبا

يلا شوت Messi | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ Paris Saint-Germain vs Bayern München اليوم 08-03-2023 في دوري ابطال اوروبا، سيستضيف ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ مباراة الدور الثاني من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2022-2023 بين بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

فاز بايرن ميونخ بمباراة الذهاب على ملعب "برينسس بارك" قبل أسبوعين وقاد بايرن ميونخ إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف لم يكشف عنه.

يحتاج باريس سان جيرمان إلى فارق الأهداف للتغلب على بايرن ميونيخ، بينما تأمل بافاريا في الفوز أو التعادل بأي شيء للتأهل.

منذ أن تم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض في دوري أبطال أوروبا UEFA، فإن التعادل على أرضه وخارجه يعني قضاء وقت إضافي.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا 2023:

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هو الأربعاء 8 مارس 2023 في ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

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اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

11:0 مساءًا بتوقيت السعودية.

10:0 مساءًا بتوقيت مصر.

11:0 مساءًا بتوقيت فلسطين.

11:0 مساءًا بتوقيت الأردن.

11:0 مساءًا بتوقيت سوريا.

11:0 مساءًا بتوقيت لبنان.

11:0 مساءًا بتوقيت العراق.

10:0 مساءًا بتوقيت السودان.

11:0 مساءًا بتوقيت اليمن.

10:0 مساءًا بتوقيت ليبيا.

9:0 مساءًا بتوقيت تونس.

9:0 مساءًا بتوقيت الجزائر.

8:0 مساءًا بتوقيت المغرب.

12:0 مساءًا بتوقيت الإمارات.

11:0 مساءًا بتوقيت البحرين.

12:0 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.

11:0 مساءًا بتوقيت الكويت.

11:0 مساءًا بتوقيت قطر.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ضمن دوري أبطال أوروبا 2022-23:

سيتم بث دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط حصريًا على قنوات بي إن سبورت القطرية، ومن المقرر عرض مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على هذه الشاشات.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب بايرن ميونخ – باريس سان جيرمان الأربعاء 8 مارس 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium أليانز أرينا

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ:

جيانلويجي دوناروما.

دانيلو بيريرا – سيرخيو راموس – ماركينيوس.

نوردي موكيلي – فيتينيا – ماركو فيراتي – فابيان رويز – نونو مينديش.

ليونيل ميسي – نيمار.

تشكيلة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان:

يان سومر.

جواو كانسيلو – دايوت أوباميكانو – ماتايس دي ليخت – ألفونسو ديفيس.

ليون جوريتسكا – يوشوا كيميش.

كينجسلي كومان – جمال موسيالا – ساديو ماني.

توماس مولر.