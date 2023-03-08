مباراة باريس سان جيرمان paris saint germain live | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

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بوابة الفجر

 مباراة باريس سان جيرمان paris saint germain live | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على فريق بايرن ميونخ الألماني، اليوم الأربعاء، في إياب الدور ثمن النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي، قد انتهت بفوز فريق بايرن ميونخ بهدف نظيف، أحرزه كينجسلي كومان لاعب باريس سان جيرمان السابق.

يسعى فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم لتعويض هزيمته في مباراة الذهاب، وتحقيق الانتصار أمام نظيره فريق بايرن ميونخ الألماني، ليواصل مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث فريق باريس سان جيرمان عن التتويج بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، علمًا بأنه خسر المباراة النهائية عام 2020 أمام فريق بايرن ميونخ، بهدف نظيف، وكان عن طريق كومان أيضًا.

ويغيب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن فريق باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، والذي سيخضع لعملية جراحية "في الأيام المقبلة" في كاحله الأيمن بالدوحة.

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وقال باريس سان جيرمان في بيان، إن نيمار الذي أصيب في 19 فبراير الماضي خلال المباراة ضد فريق ليل في الدوري المحلي، "عانى من نوبات عدة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة".

 وأضاف بيان باريس سان جيرمان: "أوصى الطاقم الطبي في باريس سان جيرمان بإجراء عملية جراحية لإصلاح الرباط؛ من أجل تجنب خطر تكرار المعاناة، محددا فترة الغياب عن الملاعب بين 3 و4 أشهر".

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تبدأ مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباراة إياب الدور ثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، اليوم، عبر شاشة قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يعلق عامر الخوذيري على المباراة النارية بين بايرن ميونخ الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء.

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