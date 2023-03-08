YALLA SHOOT.. مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم.. يلا شوت

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بوابة الفجر

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. يستضيف فريق بايرن ميونخ الألمانى نظيره باريس سان جيرمان اليوم 8 مارس 2023، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. على ملعب "أليانز أرينا".

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب "حديقة الأمراء" شهدت فوز بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليضع النادي البافاري قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مهمة بايرن ميونخ ستكون صعبة بالرغم من نتيجة مباراة الذهاب التى انتهت بالفوز بهدف دون رد فليونيل ميسي أعلن أنه ولاعبو باريس سان جيرمان سيذهبوا إلى ألمانيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز بفارق أكثر من هدف لتخطي بايرن ميونخ، فيما سيكون النادي البافاري مطالبًا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل.

التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب يعني دخول الأشواط الإضافية، بالنظر إلى إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في مباريات دوري أبطال أوروبا.

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اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر 

على الجانب الآخر، فإن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ في ضغط كبير، لا سيما وأنه يتقاسم صدارة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند، ولا حجج له إن غادر الأبطال في ظل تلبية كل احتياجاته في الصيف الماضى وقيام إدارة النادى بالتعاقد مع العناصر التى طلبها.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى غياب دور الستة عشر من دورى ابطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 8 مارس على ستاد "أليانز أرينا".

حيث تقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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