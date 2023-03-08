تدشين "أميرة الشمس" أول سفينة رحلات بحرية تعمل بالغاز المسال



دشنت شركة "فينكانتيري" الإيطالية، اليوم الأربعاء، سفينة "أميرة الشمس" (Sun Princess)، أول سفينة سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال من إجمالي اثنين تبنيهم الشركة لصالح "برنسيس كروزيس" في مونفالكوني، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

يبلغ إجمالي وزن "أميرة الشمس" 175500 طن وهي أكبر سفينة تم بناؤها في إيطاليا حتى الآن، بالإضافة إلى أول سفينة سياحية تعمل بالغاز الطبيعي المسال على الإطلاق من قبل "فينكانتيري"، وأول سفينة مزدوجة الوقود تعمل بشكل أساسي بالغاز الطبيعي المسال تنضم إلى أسطول "برنسيس".

الغاز الطبيعي المسال هو أكثر التقنيات اخضرارًا في الصناعة البحرية وأنظف وقود أحفوري في العالم، مما سيقلل بشكل كبير من انبعاثات الهواء واستخدام الديزل البحري.

وانطلقت "أميرة الشمس"، المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2024، من طراز "سفير"، والتي تضم سفينة أخرى للتسليم في عام 2025، تسع كل منهما نحو 4300 سائح، ويستند تصميمهما إلى تصميم منصة الجيل التالي.

و "برنسيس كروزيس" هي شركة دولية رائدة في مجال تنظيم السفن ومشغل رحلات تدير أسطولًا مكونًا من 15 سفينة سياحية حديثة، تحمل ملايين الضيوف سنويًا إلى 380 وجهة حول العالم.