ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية مباريات اليوم 8 مارس 2023

الفجر الرياضي
ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري

يستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023 بعد إنتهاء مباريات اليوم الأربعاء والموافق 8 من شهر مارس الجاري.

نتيجة مباراة الإسماعيلي ضد فاركو

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاسماعيلي مع نظيره فريق فاركو في مباريات اليوم الأربعاء بالدوري المصري وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة.

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

ويستعرض لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2022-2023 بعد إنتهاء مباريات اليوم الأربعاء:-

الأهلي 44 نقطة
بيراميدز 39 نقطة
فيوتشر 39 نقطة
الاتحاد السكندري 36 نقطة
الزمالك 33 نقطة
المقاولون العرب 32 نقطة
المصري البورسعيدي 28 نقطة
غزل المحلة 27 نقطة
فاركو 27 نقطة
سيراميكا كليوباترا 25 نقطة
أسوان 25 نقطة
سموحة 24 نقطة
الداخلية 20 نقطة.
طلائع الجيش 17 نقطة.
إنبي 17 نقطة.
الاسماعيلي 16 نقطة.
حرس الحدود 16 نقطة.
البنك الأهلي 14 نقطة.

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