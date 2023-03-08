يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر بلا شوت يوتيوب في دوري الابطال.. YALLA SHOOT، مشادة مباراة Paris Saint-Germain vs Bayern München بث مباشر، ولطالما كان دوري أبطال أوروبا مسرحًا لمواجهات العملاق الألماني بايرن ميونخ، ونظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، والشيء المشهود في مواجهات الفريقين منذ أول مباراة وحتى الآن، الندية الشديدة، وتساوي الكفتين في أغلب المباريات إن لم تكن كلها، ودائمًا ما تكون المباريات مفتوحة على مصرعيها ولا يمكن التنبؤ بالفائز، لم لا وكلا الفريقين يضمان أفضل لاعبي العالم على الدوام.

وفي هذا التقرير من "الفجر الرياضي "، سيتم استعراض تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ما هو تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ؟

12 مباراة هي إجمالي مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، جميعها كان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

المواجهة الأولى بين الفريقين حدث في نسخة 1994-1995، وانتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين دون رد.

الغريب أن الفريقين التقيا في أول 8 مباريات بينهما بدور المجموعات، حتى أتى أول لقاء في الأدوار الإقصائية بينهما عام 2020، في المباراة النهائية.

في ذلك التوقيت، كانت الغلبة للعملاق البافاري الذي حقق اللقب السادس تاريخيًا له برأسية نجم باريس السابق، كينجسلي كومان.

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اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

المثير أن باريس سان جيرمان كان قبلها سببًا في إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي من تدريب بايرن ميونخ، وتحديدًا في عام 2017 بعد الفوز بثلاثية نظيفة في ملعب "حديقة الأمراء "بدور المجموعات.

ربما يكون زملاء مبابي قد نجحوا في الثأر من بايرن بعدها، بعد الفوز عليه في ربع نهائي نسخة 2020-2021 وإقصائه كحامل للقب.

إجمالًا، التقى الفريقان 12 مباراة، كان الفوز من نصيب باريس سان جيرمان في 6 مباريات، وحقق البايرن نفس العدد من الانتصارات، ولم يخيم التعادل أبدًا على القمة الفرنسية الألمانية.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

فوز باريس سان جيرمان: 6 مرات

فوز بايرن ميونخ: 6 مرات

وانتهت مباراة الذهاب بين العملاقين بانتصار النادي البافاري بهدف الفرنسي كينجسلي كومان، ليكون قد قطع شوطًا هامًا لبلوغ ربع النهائي.

لكن الأكيد أن مهمة بايرن ميونخ لم تنته هنا، فليونيل ميسي أعلن أنه ولاعبو باريس سان جيرمان سيذهبوا إلى ألمانيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز.

وتلقى باريس سان جيرمان نبأ تعيسًا للغاية، بعد الإعلان عن انتهاء موسم مهاجمه البرازيلي نيمار وخضوعه لعملية جراحية ستجعله بعيدًا عن الملاعب لأربعة أشهر.

مع ذلك، تكتظ كتيبة المدرب كريستوف جالتييه، الذي قد يجد نفسه أمام شبح الإقالة، باللاعبين المميزين، وفي مقدمتهم الهداف التاريخي الجديد للنادي، كيليان مبابي.

على الجانب الآخر، فإن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ في ضغط لا يقل عن جالتييه، لا سيما وأنه يتقاسم صدارة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند، ولا حجج له إن غادر الأبطال في ظل تلبية كل احتياجاته في الصيف الماضي.

وفي هذا التقرير من "العين الرياضية"، سيتم استعراض موعد مباراة الإياب بين بايرن وباريس سان جيرمان، وكذلك القنوات الناقلة.

موعد مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ هو الأربعاء الموافق 8 مارس/ آذار 2023، على ملعب "أليانز أرينا".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر، 11 مساءً بتوقيت السعودية و12 ليلا بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

ستكون مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان منقولة على شاشة قناة "beIN Sports HD 1 Premium" بالتعليق العربي.

كذلك، يمكن متابعة اللقاء باستوديو تحليلي وتعليق إنجليزي، من خلال قناة "beIN Sports HD 1 English".

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

هناك فرصة لمتابعة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان عبر الإنترنت، وذلك من خلال وسيلتين، فإما الاشتراك في تطبيق "تود" أو في خدمة بي إن كونكت.

من معلق مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

عامر الخوذيري هو من سيتولى التعليق على مجريات مباراة بايرن وباريس عبر قناة بي إن سبورتس العربية.

ويمكنك متابعة المباراة بالتعليق الإنجليزي من خلال قناة beIN Sports HD 1 English، أو اختيار القناة الصوتية الثانية على القناة العربية.

من حكم مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة قدم عن إسناد مهمة إدارة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان للحكم الإيطالي دانييلي أورساتي.

وللمصادفة، فالحكم هو نفسه الذي قاد نهائي دوري الأبطال 2020 بين الفريقين في البرتغال، عندما فاز البايرن بهدف كومان وحقق اللقب السادس.

ما هي غيابات بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان؟

يفتقد بايرن ميونخ إلى 3 فقط من لاعبيه، وهم الحارس مانويل نوير، ومعه لوكاس هيرنانديز ونصير مزراوي بسبب الإصابة.

وعلى عكس مباراة الذهاب، سيتمكن النجم السنغالي ساديو ماني من المشاركة أساسيًا إن أراد ناجلسمان، بعد عودته من الإصابة.

ما هي غيابات باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ؟

بالتأكيد الغياب الأكبر والأبرز هو نيمار بسبب الإصابة، كما سيغيب معه ريناتو سانشيز وبرنسيل كيمبمبي للسبب عينه.

وتأكد تواجد أشرف حكيمي في القائمة حتى ولو كان احتياطيًا، بعد أن انضم لقائمة باريس الرسمية التي توجهت إلى بافاريا.

التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: ماتيس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو

خط الوسط: ألفونسو ديفيز - جوشوا كيميش - ليون جوريتسكا - كينجسلي كومان

خط الهجوم: توماس مولر - تشوبو موتينج - جمال موسيالا

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ