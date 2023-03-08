بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. يلا شووت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان اليوم يلا شوت دون تقطيع

بث مباشر باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.. يلا شووت مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان Paris Saint-Germain vs Bayern München اليوم يلا شوت دون تقطيع، يبحث الكثيرون من عشاق ومحبي كرة القدم الأوروبية، عن بث مباشر لـ مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وكان بايرن ميونيخ حسم لقاء الذهاب من دور الـ16 أمام باريس سان جيرمان بهدف نظيف على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس.

شاهد باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

ويستضيف فريق بايرن ميونخ على ملعبه أليانز آرينا فريق باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل فريق بايرن ميونخ لتكرار الفوز مثل مباراة الذهاب لحسم مسألة التأهل لدور الـ8، وفي المقابل يسعى فريق باريس سان جيرمان الذي يضم في صفوفه العديد من نجوم الكرة العالمية أبرزهم ميسي ومبابي، للثأر على الخسارة في لقاء الذهاب.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

وسبق أن التقى باريس سان جيرمان مع بايرن ميونيخ، قبل ذلك، في 12 مباراة؛ فاز أبناء العاصمة الفرنسية في 6 لقاءات، فيما حقق البافاري 6 انتصارات.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا في ذهاب دور الـ16 للموسم الحالي وانتهى بفوز بايرن ميونيخ على باريس سان جيرمان بهدف نظيف.

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موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ مع نظيره باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات عودة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان

وتذاع مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان عبر قناة «بي إن سبورت بريميوم 1»؛ حيث إنها الناقل الحصري لمنافسات الكرة الأوروبية الكبرى.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة بايرن ميونيخ

ومن المتوقع أن يبدأ باريس سان جيرمان مباراته ضد بايرن ميونيخ بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كيمبمبي- سيرجيو راموس- ماركينيوس- أشرف حكيمي- نونو مينديز.

خط الوسط: ماركو فيراتي- فينيتها- بابلو سارابيا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي- كيليان مبابي.

تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمواجهة باريس سان جيرمان

ومن المتوقع أن يبدأ بايرن ميونيخ مباراته أمام باريس سان جيرمان بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنجامين بافارد- جواو كانسيلو- أوباميكانو- دي ليخت.

خط الوسط: ليون جوريتزكا- كينسجلي كومان- جمال موسيالا.

خط الهجوم: توماس مولر- ليوري ساني- تشوبو موتنج.

تأتي الساعة، يأتي الرجل. يحتاج باريس سان جيرمان بالتأكيد إلى هدف ليحظى بأي فرصة للفوز بهذه المواجهة والوصول إلى ربع النهائي، فما هو أفضل وقت ليصعد ليونيل ميسي وينتج البضاعة (مرة أخرى).

يتطلع ميسي إلى أن يصبح ثاني لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 50 هدفًا في الأدوار الإقصائية (حاليًا 49 هدفًا في 76 مباراة) بعد كريستيانو رونالدو (67 هدفًا في 85).

بينما يتطلع زميله في الفريق مبابي إلى أن يصبح أول لاعب يسجل في ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه ضد بايرن، يمتلك ميسي سجلًا رائعًا ضد الأندية الألمانية في المسابقة. أهدافه الـ19 ضد فرق البوندسليجا في تاريخ دوري أبطال أوروبا لم يتفوق عليها سوى رونالدو (28).

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الآن

إلى جانب نيمار، سجل ميسي أكبر عدد من الأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونيخ (أربعة) في تشكيلة باريس سان جيرمان الحالية. يأملون في أن يتمكن من زيادة هذا العدد ليلة الأربعاء.

عانى ميسي من موسم أول صعب في باريس، لكن ليس هناك شك في أن موسمه الثاني كان تحسنًا كبيرًا. لقد شارك في 34 هدفًا (18 هدفًا، 16 تمريرة حاسمة) في 29 مباراة في جميع المسابقات – أي تسعة أهداف أكثر من 2021-22 (25 في 34 مباراة).

اختبر باريس سان جيرمان دفاع بايرن للمرة الأولى عندما حاول نيمار تطبيق اللمسة الأخيرة على عرضية وارن زائير-إيمري المنخفضة، فقط ليحصل دايوت أوبيكانو على إطاره الكبير في الطريق.

استجاب بايرن للتحذير ومضى قدمًا على النحو الواجب حيث سدد كومان عرضية البديل ألفونسو ديفيز في الشوط الأول تحت هجمة دوناروما.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم

كان رد كريستوف جالتير مدرب باريس سان جيرمان هو تقديم كيليان مبابي، لكن بايرن استمر في تحمل التهديد الأكبر حيث جعل تشوبو موتينج دوناروما يعمل بمحاولة بهلوانية، قبل أن يحول عرضية جمال موسيالا المنخفضة ضد الأشغال الخشبية.

متفرج افتراضي حتى الدقيقة 74، يان سومرنجح في التصدي لثلاثية جيدة ليحرم مبابي ونيمار. تحول مبابي في المحاولة الرابعة، فقط لكي يرفع مساعد الحكم رايته بداعي التسلل.

وحقق مبابي جهدًا آخر حيث نجا قادة البوندسليجا من هجوم صغير – بالإضافة إلى طرد بنجامين بافارد في وقت متأخر – ليحرز تقدمًا لا يقدر بثمن في ميونيخ قبل مباراة الإياب في 8 مارس.