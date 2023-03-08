الأخيرة watch it.. مسلسل بالطو الحلقة 9 و10 وي سيما رابط تحميل مباشر مجانا شاهد فور يو

مسلسل بالطو الحلقة 9 و 10 وي سيما رابط تحميل مباشر مجانا شاهد فور يو

حقق مسلسل «بالطو» نجاحًا كبيرًا منذ بدء عرض أولى حلقاته، وتصدر محركات البحث على «جوجل» وتريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض أول 8 حلقات منه على منصة watch it.

مواعيد عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل بالطو

ويظل السؤال الأكثر بحثا على موقع جوجل هو «مواعيد عرض الحلقتين 9 و10 من مسلسل بالطو»، والعمل يعد من الأعمال الأصلية لمنصة watch it الرقمية.

مسلسل بالطو

مسلسل «بالطو»، مأخوذ عن رواية بعنوان «بالطو وفانلة وتاب»، قصة وسيناريو وحوار الكاتب الساخر أحمد عاطف فياض.

أبطال مسلسل بالطو

«بالطو» بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندي، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، عصام علي وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم بيومي فؤاد، خالد الصاوي، محمد لطفي، محمود البزاوي، وهو من إخراج عمر المهندس.

أحداث مسلسل بالطو

وتدور أحداث مسلسل بالطو الذي يعرض عبر منصة watch it، في إطار كوميدي، حيث تدور قصته عندما يتم تكليف عاطف «عصام عمر» الطبيب الشاب حديث التخرج في وحدة صحية في إحدى القرى، ثم يجد نفسه فجأة أصبح مديرا للوحدة الصحية ومسؤولا فيها عن كل شئ.

مواعيد عرض مسلسل بالطو

ويتم عرض حلقتين من مسلسل بالطو كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر منصة watch it.