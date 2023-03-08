مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يلا شوت بث مباشر yalla shoot يلا كورة مباراة باريس سان جيرمان بث مباشر دون تقطيع

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دخل باريس سان جيرمان ميدان بايرن بعد أيام من فوزه بأربع نقاط على نانت، سجل خلالها مبابي الهدف الذي جعله الهداف التاريخي للنادي، متجاوزًا زميله الأسطورة كافاني.

سيستضيف ملعب أليانز أرينا في ميونيخ مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

في المباراة الأولى، التي أقيمت قبل أسبوعين في حديقة الأمراء، فاز بايرن ميونيخ بهدف لم يرد عليه، مما وضع بايرن ميونيخ في المقدمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

سيحتاج باريس سان جيرمان للفوز بأكثر من هدف للتغلب على بايرن ميونيخ، بينما يحتاج بايرن ميونيخ للفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل.

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان بث مباشر اليوم في دوري الأبطال

يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في إياب الجولة الـ16 من دوري أبطال أوروبا من خلال الاشتراك في تطبيق Tod أو عبر beIN Connect.

وكالعادة، ستنقل مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان على قناة beIN Sports، المذيع الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا، التي خصصت قناة beIN Sports HD 1 Premium لبث المباراة القادمة.

بث مباشر لـ مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان والتي تنتقام اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان أو موقعة أم المعارك أو النهائي المبكر لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي يترقبها عشاق البطولة الأوروبية العريقة الليلة.

شاهد بث مباشر لـ مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان من هنا:

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تأتي مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان ضمن إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2022/2023.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.

كانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف للاشيء.

وسجل هدف مباراة الذهاب الوحيد بين الفريقين، والتي أقيمت في حديقة الأمراء، النجم الفرنسي كينجسلي كومان، الذي كان قد سجل من قبل هدف الفوز للألمان بمرمى الفريق الفرنسي في نهائي البطولة قبل عدة مواسم.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

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وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواجهات قوية بين الفريقين مليئة بالقوة والإثارة من نجوم الفريقين، حيث تضم صفوف «بي إس جي» والبايرن كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات مجانية تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان تعرف عليها:

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

Silk Sport HD 1

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

Canal + Sport 3 Afrique

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تفاصيل الحالة الفنية لفريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل مباراة الليلة

يخوض بايرن ميونخ المباراة ضد باريس سان جيرمان بخبرة النهائيات حيث فاز في 15 مباراة من آخر 17 خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في واحدة، وخسر مباراة أيضًا، وللصدفة كانت أمام باريس سان جيرمان نفسه (2-3) في موسم 2020- 2021 بالدور ربع النهائي.

في آخر 44 مباراة استضافها بايرن بالبطولة القارية لم يسقط بفارق أكثر من هدف سوى مرة وحيدة، وذلك على يد ليفربول (1-3) في إياب دور الـ16 عام 2019.

كما منح الفوز في مباراة الذهاب بايرن ميونخ فرصة معادلة الكفة مع سان جيرمان، ليهزم كلٌّ منهما الآخر 6 مرات.

في المقابل، يفتقد فريق باريس سان جيرمان نجمه الكبير البرازيلي نيمار للإصابة، وهو ما يجعل مهمة المدير الفني كريستوفر جالتيه أكثر صعوبة.