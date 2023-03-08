يلا شوت Yalla Shoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن موينخ اليوم مباشر في أهم منافسات دوري الأبطال

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة لقاء Bayern Munich vs Paris Saint-Germain بث مباشر حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اليوم من خلال موقع الفجر لايف، نقدم لكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في منافسات دوري أبطال أوروبا، إليكم بث مباشر حصري للقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، مساء اليوم الأربعاء. إليكم مشاهدة اللقاء بث مباشر حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اليوم من خلال موقع الفجر لايف.

شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في منافسات دوري أبطال أوروبا، إليكم بث مباشر حصري للقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، مساء اليوم الأربعاء. إليكم مشاهدة اللقاء بث مباشر حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اليوم من خلال موقع الفجر لايف.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الآن وقبل الجميع بث مباشر حصري لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويقترب موعد البداية في مشاهدة حصرية مقدمة من خلال موقع الفجر الرياضي حصري للـ بث مباشر للمباراة.

كشف ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن تشكيل فريقه للقاء باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

بايرن ميونخ: يان سومر - ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جواو كانسيلو - جوشوا كيميتش - ليون جوريتسكا - جمال موسيالا- كينجسلي كومان - ستانيتش - توماس مولر.

أعلن كريستوف جالتييه المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن تشكيل فريقه لمواجهة بايرن ميونخ.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، سيرجيو راموس، ماركينيوس.

خط الوسط:حكيمي، فيتينها، فيراتي، فابيان رويز، نونو مينديز.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، كيليان مبابي.

نتيجة لقاء الذهاب

وكان لقاء الذهاب، الذي أقيم قبل أسبوعين، قد انتهى بفوز بايرن ميونخ بهدف دون رد خارج ملعبه على باريس سان جيرمان.

حقق تشيلسي الفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل لا شيء ليتأهل بمجموع المباراتين إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، وسبق وأن خسر تشيلسي في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وحقق رجال المدرب الإنجليزي جراهام بوتر الهدف المنشود بنتيجة 2-0، ليتأهلوا بالفوز (2-1) في مجموع المباراتين.

هدف المباراة الأول جاء عن طريق النجم الإنجليزي رحيم سترلينج من تسديدة داخل منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وتلقى تشيلسي هدية من تقنية الفيديو "فار" مع بداية الشوط الثاني بعدما لجأ لها الحكم واحتساب ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض إثر لمسة يد على ماريوس وولف.

ونفذ كاي هافيرتز ركلة الجزاء بتسديدة في القائم قبل أن يتسبب "الفار" في إعادة الركلة، وذلك لدخول لاعبي دورتموند منطقة الجزاء قبل تنفيذها، ليسجل منها اللاعب الألماني هدفًا في المحاولة الثانية.

واستطاع تشيلسي الحفاظ على تقدمه حتى نهاية المباراة، رغم الضغط المتواصل من أسود الفيستيفال لتقليص النتيجة.

صعود بنفيكا لربع النهائي

وحسم بنفيكا تأهله إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق الفوز على كلوب بروج بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت علي ملعبه في البرتغال، وسبق وان فاز بنفيكا في لقاء الذهاب بهدفين دون رد ليصبح مجموع المباراتين 7/1 لصالح بنفيكا.

وتقدم رافا سيلفا بالهدف الأول في الدقيقة 38، وأضاف راموس الهدف الثاني في الدقيقة 47، ليعود جونزالو راموس ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 57.

كما أحرز جواو ماريو الهدف الرابع في الدقيقة 70، وأضاف نيريس الهدف الخامس في الدقيقة 77 بينما أحرز هدف بروج ماير في الدقيقة 87.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

الآن وقبل الجميع بث مباشر حصري لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ ويقترب موعد البداية في مشاهدة حصرية مقدمة من خلال موقع الفجر لايف حصري للـ بث مباشر للمباراة.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، مشاهدة لقاء Bayern Munich vs Paris Saint-Germain بث مباشر حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت اليوم من خلال موقع الفجر لايف.

تغطية حية لمباراة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب "آليانز ستاديوم".

جاء التشكيل لباريس سان جيرمان كالتالي

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس، دانيلو بيريرا.

خط الوسط: مينديز، فيتينيا، فيراتي، فابيان رويز.

خط الهجوم: مبابي، ميسي.

تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز - ماتياس دي ليخت - دايوت أوباميكانو - جوسيب ستانيشيتش.

خط الوسط: ليون جوريتسكا - كيميتيش، جمال موسيالا - توماس مولر.

خط الهجوم: تشوبو مواتينج، كومان.

أعلن الجهازان الفنيان لفريقى بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان التشكيل الرسمي لمباراتهما المقرر إقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أليانز أرينا" في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة تنتظر المتأهل إلى ربع نهائي المسابقة القارية خلال النسخة الحالية، فى مواجهة مكررة من نهائي بطولة 2020، عندما حقق العملاق البافاري اللقب على حساب نظيره الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: ديفيز، دي ليخت، أوباميكانو، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، مولر، جوريتسكا.

خط الهجوم: موسيالا، تشوبو موتينج، كومان.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، راموس، ماركينيوس.

خط الوسط: حكيمي، فيتينيا، فيراتي، فابيان رويز، نونو منديز.

خط الهجوم: ميسي، مبابي.

ونجح بايرن ميونخ في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بنتيجة 1-0 على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-.2023

وتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.