يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم الأربعاء 8/3/2023 دوري الأبطال.. يلا شوت

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية صوب أرضية ملعب أليانز أرينا لمشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء 8 مارس، لحساب منافسات إياب دور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.. يستضيف فريق بايرن ميونخ الألمانى نظيره باريس سان جيرمان اليوم 8 مارس 2023، في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023. على ملعب "أليانز أرينا".

كانت مباراة الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعين على ملعب "حديقة الأمراء" شهدت فوز بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليضع النادي البافاري قدمًا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا بث مباشر

مهمة بايرن ميونخ ستكون صعبة بالرغم من نتيجة مباراة الذهاب التى انتهت بالفوز بهدف دون رد فليونيل ميسي أعلن أنه ولاعبو باريس سان جيرمان سيذهبوا إلى ألمانيا بهدف واحد وهو تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، يحتاج باريس سان جيرمان إلى الفوز بفارق أكثر من هدف لتخطي بايرن ميونخ، فيما سيكون النادي البافاري مطالبًا بالفوز أو التعادل بأي نتيجة من أجل التأهل.

التعادل في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب يعني دخول الأشواط الإضافية، بالنظر إلى إلغاء قاعدة الهدف خارج الأرض في مباريات دوري أبطال أوروبا.

على الجانب الآخر، فإن جوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ في ضغط كبير، لا سيما وأنه يتقاسم صدارة الدوري الألماني مع بروسيا دورتموند، ولا حجج له إن غادر الأبطال في ظل تلبية كل احتياجاته في الصيف الماضى وقيام إدارة النادى بالتعاقد مع العناصر التى طلبها.

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

ويقدم موقع الفجر الرياضي خدمة خاصة لمتابعيه بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان فى غياب دور الستة عشر من دورى ابطال أوروبا، والمقرر لها اليوم الأربعاء 8 مارس على ستاد "أليانز أرينا".

حيث تقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشرة بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

قمة ملتهبه تجمع بين العملاقين في هذا الدور بالشامبيونز ليج، في صراع سيكون ناري من أجل البقاء في البطولة ومواصلة المسار الصحيح نحو الصراع على اللقب وبالأخص النادي الباريسي الذي يبحث عن لقبه الأول منذ سنوات.

لا تزال قصة بطل فرنسا مع دوري الأبطال هي علاقة حب مستحيل طال انتظاره وإحباط متكرر للنادي الباريسي الذي كل موسم يضخ أموال باهضة من أجل شراء أفضل اللاعبين لتكوين فريق يكون قادر على فك العقدة لحصد ذات الأذنين التي لا تزال تمانع دخول خزائنه، بعد التشبع بتحقيق بطولة الدوري الفرنسي والبطولات المحلية الأخرى.

كان بي إس جي قد وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2020، ولم ينجح في حصد اللقب بعدما خسر على يد الخصم بايرن ميونخ بهدف دون رد.

وخرج باريس سان جيرمان من ملعبه “بارك دي برانس” في لقاء الذهاب بالخسارة أمام بايرن ميونخ بهدف دون رد، ليتأجل حسم الأمور لهذه الموقعة مما صعب من مهمة ميسي ورفاقه.

وعلى الرغم من الهزيمة في الذخاب، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة بالنسبة للنادي الباريسي في موقعة الإياب، ومع عودة مبابي لأفضل مستوياته بعد تعافيه من الإصابة بنسبة كبيرة جدًا.

وأنهى سان جيرمان تحضيراته لهذه الموقعة بشكل قوي وبتركيز عالي، حيث يأمل بأن يظهر بالأداء المطلوب منه ليخطف تذكرة العبور للدور المقبل والثأر من الخصم لمواصلة الصراع بقوة على اللقب الأول له في تاريخه.

على الجهة الأخرى، يعيش بايرن ميونخ أفضل فتراته الفنية في الوقت الحالي خصوصًا بعدما عاد لصدارة الدوري الألماني عقب الانتصار الثمين على شتوتجارت بهدفين مقابل هدف.

وبالرغم من الفوز الماضي للبافاري فلا بد من التركيز في هذه القمة كونه يقابل خصم عنيد ولديه طموح كبير وهو العبور للدور المقبل ويمتلك أفضل اللاعبين، ولكن البافاري لديه أفضلية في لقاء الذهاب.

ويدخل البافاري اللقاء بتركيز عالي جدًا فهو لا يتحمل أي هفوات في هذه القمة المصيرية بالنسبة له فهو ستحدد بقائه من عدمه في الشامبيونز ليغ، لذا سيبذل أقصى جهد ممكن لتقديم أداء مميز ويحاول استغلال عامل الأض والجمهور للنجاح في مهمته ومواصلة العبور لربع النهائي.

تأتي مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان ضمن إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2022/2023.

وتقام مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب «أليانز أرينا» في مدينة ميونيخ الألمانية.

كانت مباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ قد انتهت بفوز الفريق الألماني بهدف للاشيء.

وسجل هدف مباراة الذهاب الوحيد بين الفريقين، والتي أقيمت في حديقة الأمراء، النجم الفرنسي كينجسلي كومان، الذي كان قد سجل من قبل هدف الفوز للألمان بمرمى الفريق الفرنسي في نهائي البطولة قبل عدة مواسم.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

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وشهدت السنوات القليلة الماضية عدة مواجهات قوية بين الفريقين مليئة بالقوة والإثارة من نجوم الفريقين، حيث تضم صفوف «بي إس جي» والبايرن كوكبة من أفضل لاعبي العالم.

ونتعرف في التقرير التالي على كل ما يخص مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا:

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، الموافق 11:00 بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة:

بي إن سبورتس 1 أتش دي بريميوم beIN Sports 1 HD Premium

قنوات مجانية تنقل مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان تعرف عليها:

Sky Sport Uno Italia

Kanal A Slovenija

Silk Sport HD 1

Canal + France

MRT 1 Macedonia

HRT 2 HD

RTS 1 Serbia

Digi Sport 1 HD Romania

QazSport

beIN Sports HD 1 English

TVP 1 HD

ServusTV HD

BT Sport 2 HD

Match Football 2

Cosmote Sport 2 HD

Ziggo Sport Voetbal

Arena Sport 1 HD Croatia

M4 Sport HD Hungary

Match! TV

Canal + Sport 3 Afrique

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 1 HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 Bar Deutsch HD



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

Sky Sport Football Italia

Arena Sport 1 HD BIH

Sky Sport Austria 2 HD

beIN Sports Connect

Virgin Media Two

C More Sport 1 HD fin

SuperSport Variety 1

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

معلق مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

يقوم المعلق عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.



مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

تفاصيل الحالة الفنية لفريقي بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان قبل مباراة الليلة

يخوض بايرن ميونخ المباراة ضد باريس سان جيرمان بخبرة النهائيات حيث فاز في 15 مباراة من آخر 17 خاضها على ملعبه في دوري أبطال أوروبا، وتعادل في واحدة، وخسر مباراة أيضًا، وللصدفة كانت أمام باريس سان جيرمان نفسه (2-3) في موسم 2020- 2021 بالدور ربع النهائي.

في آخر 44 مباراة استضافها بايرن بالبطولة القارية لم يسقط بفارق أكثر من هدف سوى مرة وحيدة، وذلك على يد ليفربول (1-3) في إياب دور الـ16 عام 2019.

كما منح الفوز في مباراة الذهاب بايرن ميونخ فرصة معادلة الكفة مع سان جيرمان، ليهزم كلٌّ منهما الآخر 6 مرات.

في المقابل، يفتقد فريق باريس سان جيرمان نجمه الكبير البرازيلي نيمار للإصابة، وهو ما يجعل مهمة المدير الفني كريستوفر جالتيه أكثر صعوبة.