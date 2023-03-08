10 % زيادة في صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته خلال عام 2022

قال المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية إن صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته بلغت 450 مليون دولار خلال 2022 مقابل 409 ملايين دولار خلال 2021 بزيادة بنحو 10%.

وأوضح المجلس - في تقريره الشهري اليوم الأربعاء - أنه تم خلال العام الماضي تصدير النحاس ومصنوعاته لنحو 43 دولة، حيث أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري بما قيمته 245.8 مليون دولار مستحوذة على 54.6% من قيمة الصادرات.

وأضاف أنه جاء بالمرتبة الثانية الجزائر بنحو 52.668 مليون دولار مستحوذة على 11.6% من إجمالي الصادرات، وبالمرتبة الثالثة لبنان بقيمة 43.122 مليون دولار مستخوذة على 9.5% من إجمالي الصادرات.

وتابع إن صادرات مصر من النحاس ومصنوعاته إلى الصين بلغت 16.410 مليون دولار، فيما بلغت إلى اليونان نحو 13.259 مليون دولار، كما بلغت ادرات مصر من النحاس ومصنوعاته إلى إيطاليا العام الماضي نحو 10.700 مليون دولار.

وبلغت واردات السودان من النحاس المصري 10.412 مليون دولار، بينما بلغت واردات اتحاد نيجيريا من النحاس المصري 6.455 مليون دولار، وبلغت إلى الأردن نحو 5.364 مليون دولار.